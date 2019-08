Super obrat a fanatismus v Ďolíčku. Ty vole! Dej to, přál si Hašek | iSport.cz

„Po takovém utkání se chodí na tiskovku dobře, i když několik desítek minut před koncem by se šlo těžko. Je to velký emocionální zážitek. Pro mě, pro hráče i pro nestranného fanouška fotbalu, kromě příznivců Sigmy. Za stavu 0:2 jsme byli v kritické situaci. Když jsme otáčeli zápas v Olomouci na jaře, vystřídali jsme ve 30. minutě a hned jsme převzali otěže utkání a měl jsem pocit, že to můžeme zvládnout. Dneska za stavu 0:2 jsem ten pocit neměl,“ přiznal po zápase trenér Bohemians Martin Hašek.

Po nešťastném vlastním gólu Tomáše Fryštáka klokani prohrávali 0:1, o poločase přišla změna rozestavení na klasičtější 4-4-1-1, jenže Olomouc dala druhý gól z penalty. Až pak se do té doby spící klokani probudili, když Jakub Podaný přesně trefeným přímým kopem potěšil nejen Antonína Panenku.



„Trefil to fantasticky, takhle to vypadá, když se to opravdu umí. Ten kop nastartoval i diváky, kteří byli v útlumu. Najednou jsme začali vypadat dobře, Přišel gól na 2:2 z rohu. Vůbec jsme se neprosazovali a najednou tam Hůlka a visel tam úplně fantasticky. Hráči na hřišti i diváci šli do pozitivního fanatismu, pak už byla radost ten zápas koučovat. Zápas jsme otočili společně s fanoušky. To byli ti, kteří nám dali energii. Bez nich bychom to nezvládli,“ dodal.

Jak jste prožíval konec zápasu?

„Zachovali jsme klid. Možná to bylo i tím, že jsme na hřišti už měli Kubu Radu. Tak dlouho jsme manévrovali, až jsme se dostali Olomouci za záda. Pak jsem si říkal jen „Ty vole, dej to“. Trvalo to asi vteřinu… A David Bartek to dal. Nevím jak. Nebyla to úplně jednoduchá pozice, ale musel to být gól, byla to takový energie, hráčů i diváků, že to gól být musel. A David měl velký rozhovor ve Sportu, tak to bylo potřeba nějak orazítkovat. Teď jedeme na vlně krásných emocí.“

Ze třech domácích zápasů máte 7 bodů, to v Ďolíčku vloni nebylo zvykem. Jak si to vysvětlujete?

„Vyrovnali jsme počet zápasů, které jsme vy minulé sezoně vyhráli za 30 kol. Nevím, čím to je. Požadavky jsou stejné. Změnilo se trošku složení týmu, možná máme vhodnější typy pro presink. Ale doteď jsem nepochopil naši loňskou bilanci. Vloni jsme udělali rekordní počet bodů venku a já říkal, že bych to vyměnil za body doma. Fanoušek chce vidět body doma a my jsme jim nabízeli hodně velkou dietu. Vyhrát z 18 zápasů dva je katastrofální bilance. Ale ať to takhle trvá. Věřím, že nějaké taky přivezeme zvenku, ale kdybychom je měli dělat jen někde, tak ať je děláme doma.“

Do druhého poločas jste změnil rozestavení na klasické čtyři obránce, může to Bohemians víc sedět?

„Druhý poločas jsme bránili ve čtyřech lidech, ale chodili jsme výš, každé rozestavení má výhody, v prvním poločase nám rozestavní až tak nefungovalo. Do varianty s pěti hráči vzadu jsem chodili dřív, než bych chtěl. Když prohráváš 0:1, je třeba něco udělat. Třeba v hokeji střídají gólmana, i když za nic nemohl. My jsme změnili rozestavení a když jsme zápas otočili, tak to k něčemu bylo. Ale to neznamená, že si myslím, že je pro nás tohle rozestavení lepší.“

Když si Jakub Podaný stavěl přímý kop, vzpomněl jste si na ten, který předvedl proti Mladé Boleslavi?

„Já jsem ani nevěděl, kdo to bude kopat. Byl tam i Pepa Jindřišek. Gólman nic neviděl, nakonec to byl Pody a trefil to ke vzdálenější tyči. Jsem tu dva roky a dva roky jsme nedali góla z přímáku. A najednou dva ze dvou. Už jak to šlo od nohy, byl jsem přesvědčený, že to letí do šibenice. Začal jsem doufat a pak to tam zapadlo, to byl klíčový moment. Peckový pocit.“

Budete si po obratu víc věřit na Slavii?

„My jsme šťastní, že jsme otočili zápas s Olomoucí, na Slavii jsem nemyslel. Určitě si budeme věřit víc, než kdybychom prohráli 0:2. Dodá nám to energii do tréninku i sebevědomí.“

Ze šesti zápasů máte 7 bodů, jak jste s tím spokojení?

„V tabulce pravdy -2, to je akceptovatelné. Obrat z 0:2 na 3:2 tu fanoušci nezažili dlouho a s tím, jak hrajeme doma, spokojení jsme, Nejsme spokojení s tím, jak hrajeme venku. Z loňské sezony jsme zvyklí tam vyhrávat. Důležité je nejít do dalších zápasů ve stresu, z toho pohledu byl tohle hodně důležitý zápas. Teď jedeme Slavii, i proto jsem rád, že jsme to dneska dokázali otočit.“

Tomáš Fryšták si dal nešťastný vlastní gól. Řešil jste to s ním třeba o poločasové přestávce?

„Ten gól jsem neviděl a úplně jsem nepochopil, co se tam stalo. O poločase nebyl prostor to řešit. Na tom nic nevyřešíte. Prý si to tam plácnul sám, ale gólmana jsem neřešil, nešlo to vrátit.“

Na poslední minuty vystřídal Kamila Vacka Jakub Rada, v některých ohledech to jsou podobní hráči. Dokážete si představit, že by hráli spolu?

„Když se potkají na tréninku, je jasně vidět, že si rozumí. Kuba Rada je hráč, který když je na hřišti, tak všichni hráči okolo povyrostou výkonem. Má cit pro přihrávku, pro výběr místa, každému to dá v nejlepší okamžik do nejlepšího prostoru, přiměřeně prudké. A ti hráči to vycítí a hrají líp, než když tam není.“

A v čem je problém?

„Jeho fyzická a pohybová připravenost. Fotbal je o velkých fyzických výkonech, na to člověk musí být připravený. Když se nedostaneš na míč, těžko uplatníš, že jsi na něm dobrý. Kdybychom ho dali do zápasu od začátku, nedokážu odhadnout, jestli by víc vyznělo, že to nestihne oběhat, nebo to, že by nám pomohl pozvednout naší kombinaci a fotbalovost. V deseti minutách, co tam byl, udělal všechno dobře. Nevzpomínám si, že by ztratil míč nebo chyboval. To, že přišel, byl jeden z faktorů, že jsme třetí gól dali.“

