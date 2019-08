Zlínský poklad? Jiráček jako "šestka". Ještě může hrát pět let, tvrdí Csaplár | iSport.cz

Zastane práci za dva. Někdy se snaží obsáhnout až moc, lítá po křídlech. Tohle Josef Csaplár zarazil, po startu sezony upíchl Petra Jiráčka před obrannou linii. A bývalý reprezentant jako „šestka“ opět vyrostl. „Mám všechno před sebou, můžu líp číst hru a řídit hráče vpředu,“ popisuje změnu. „Já mu říkám: Udržuj se v kondici a můžeš hrát ještě pět let. Možná sedm. Je perfektně připravený,“ uvedl zlínský kouč.

Zatáhl se níž a sedí mu to. Poznali to i střeďáci Opavy, které dříč Jiráček opakovaně zastavoval, kradl jim míče. Frustraci z vývoje neunesl domácí mazák Pavel Zavadil, jenž slovně zaútočil na rozhodčího Pavla Rejžka, vyfasoval pár vteřin po sobě dvě žluté karty a na konci jednostranné partie oslabil svůj tým. Zato Jiráček se nerozptyloval, hrabal až do poslední vteřiny.

Rodák z Tuchořič byl důležitou součástí dominantního výkonu hostů. Argentinský parťák Pablo Podio má teď víc prostoru na ofenzivu a i díky tomu vstřelil krásný gól na 0:2. Byla to událost, když místo přihrávky zpoza šestnáctky ostře vypálil k tyči. „My mu říkáme pořád, ať střílí. Na tréninku to takto trefuje, viděl jsem to už několikrát. Má opravdu dobrou střelu,“ ocenil Jiráček po nejcelistvějším představení Fastavu.

„Nechci to přechválit. Já jsem na to docela kritický. Víme, že tam chyby byly. Ale má to stoupající tendenci a vyhráli jsme zaslouženě. Snažili jsme se kombinovat, spousta věcí nám vycházela. Nekazili jsme tolik,“ pochvaloval si třiatřicetiletý halv.

SESTŘIH: Opava - Zlín 0:3. Dvakrát se trefil Poznar, debakl neunesl Zavadil

Ačkoliv se ve Zlíně trenéři točí jako mlýnské kolo ve vichru, on jako jistota v sestavě zůstává. Sází na něj i Csaplár. Od prvního dne ho bere jako klíčového borce. „Někdy před šesti lety jsem z něj ještě jako televizní expert udělal Muže zápasu Mladá Boleslav–Plzeň,“ vybavil si. „Tvrdil jsem o něm, že to jako jediný venku dá. Trošku dal, možná čekal víc,“ pokrčil rameny nad Jiráčkovou kariérou v Německu.

To už je minulost. Běhavý středopolař dohrává kariéru na Moravě a pořád do toho šlape na sto procent. Jiráčkovi se po úpravě jeho postavení na hřišti hodně daří. V Opavě to klapalo celému týmu.

„Chceme se prezentovat svým stylem. Je jedno, jestli hrajeme s Opavou nebo se Slavií. Jedeme to svoje. Nesmíme se bát hrát, máme celkem ofenzivní mančaft,“ uvedl „Jiras“. Fastav má tahounů víc. Forma graduje útočníkovi Tomáši Poznarovi, který SFC odstřelil dvěma brankami. „My těžíme z něj a on z nás,“ vystihl záložník. Totéž platí o něm samotném.

Opava - Zlín: Zavadil se sápal na sudího, během pár sekund inkasoval dvě žluté karty a byl vyloučen!