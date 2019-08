Sudí Rejžek o incidentu v Opavě: Zavadil měl před očima tmu | iSport.cz

Stojíte si za dvěma žlutými kartami během chvilky pro protestujícího Pavla Zavadila?

„Samozřejmě. Nás rozhodčí zaskočilo, co se na konci utkání stalo. Tu reakci po udělení první žluté kartě jsme nepochopili. Pavel Zavadil asi ví, proč se tak choval. On je typ hráče, který si řekne svůj názor. Kdo taky jiný by to měl dělat? Respektuju ho, ale z jeho strany tam bylo neustále nějaké popichování. Říkám mu: Pavle, nech nás být. Nastavili jsme si nějakou komunikaci, ta zůstane mezi námi. Nakonec už to bylo přes míru.“

Bylo těžké v devětadvaceti letech „vylít“ ze hřiště o dvanáct let staršího hráče?

„Jsem mladý, ale tohle nejde. Zavadil byl v emoci, před očima měl asi tmu a chtěl jít ke mně. Přitom stav byl 0:2 a naším zájmem bylo zápas v klidu dohrát. Ta červená je taková kaňka. Je moje první v nejvyšší soutěži, ale já jsem takový, že se nedívám doleva, doprava a neberu si servítky.“

Během utkání vás Zavadil zblízka tvrdě nastřelil do zad z přímého kopu. Viděl jste v tom úmysl?

„Nevím, jak si to mám vyhodnotit. Stihl jsem se akorát přihrbit. Jsem součástí hry, tak věřím, že v tom byl jen sportovní úmysl. Ale to ví jen on sám.“

Opava - Zlín: Zavadil se sápal na sudího, během pár sekund inkasoval dvě žluté karty a byl vyloučen!

Jaké máte reakce na celou událost?

„Žádnou negativní zprávu jsem nedostal. Všichni viděli to, co já. Spíš říkali, že oceňují moji odvahu. I hráči moje rozhodnutí respektovali. Nicméně mám z toho všeho smíšené pocity.“

I z chování diváků asi…

„Vyloučil jsem opavskou modlu. Očekával jsem, že můžou být lidé nespokojení. Začali házet na hřiště kelímky, nadávali, po třetím gólu polili asistenta pivem a nalezli k zábradlí. Usoudil, že to není normální a dal mi pokyn, abych utkání přerušil. Rozumně jsme vyhodnotili, že utkání ukončíme o něco dřív, než měl být nastavený čas. Nebylo to nic proti ničemu. Vzali jsme v potaz všechny možnosti a tato nám přišla nejrozumnější.“

Co na to hráči obou týmů?

„Sami po gólu na 0:3 říkali: Tady už nemáme co dělat. Tak to ukonči, aby se nic nestalo.“

Na konci minulé sezony jste pro Opavu nařídil kontroverzní penaltu v utkání proti Karviné, z níž zaznamenal opavský lídr vítězný gól. Vzpomínáte?

„To je ta krása fotbalu…(úsměv) I rozhodčí musí jít zápas od zápasu, jak se říká. Hráči si ani neuvědomují, kdo je řídil. Tohle nikdo v potaz nebere. Z mého pohledu tam bylo zatažení za dres. Je fakt, že ten zákrok nebyl moc prokazatelný. Penalta v takové minutě musí být na sto padesát procent a já ji tak během té půl vteřiny takto viděl. Uznávám, že ze záznamu to vypadalo všelijak. Nedivím se veřejnosti, že to viděla jinak. Na stadionu bylo málo kamer.“

Po sobotním utkání už byl klid?

„Mělo to úplně standardní proces. Klidně se na to zeptejte. Byl úplný klid, žádné problémy.“

