Hejkalův pohlavek Žitnému? Střídání bylo necitlivé, tvrdí teplická ikona | iSport.cz

Zápasy proti plzeňské Viktorii si zatím za rámeček dát nemůže. Pro Patrika Žitného, momentálně největší teplický klenot, jsou prokleté. Před rokem jej trenér Stanislav Hejkal stáhl ze hry už po prvním poločase. V neděli, kdy Západočeši dorazili na Stínadla, opustil hřiště tvořivý záložník už v 41. minutě.

„Viděl jsem, že se Patrikovi nedaří. Ztrácel míče a i při té obrovské šanci neměl dotek s balonem, jaký by měl být,“ vysvětlil Hejkal důvody, proč Žitného stáhl ze hry.

Reagoval tím také na jeho spálenou šanci z 19. minuty, kdy jej Petr Mareš našel zcela volného v plzeňském pokutovém území, ale Žitný si přihrávku špatně zpracoval a následně špatně zakončil.

Než Žitný opustil hřiště, stihli hosté vstřelit úvodní gól. A Hejkal dal povel ke střídání. Podle jeho slov chtěl ale svého oblíbence stáhnout ještě dřív. „Měl jsem to připravené už od třicáté minuty. Ale Pavel Moulis se musel rozcvičit, do toho Plzeň dala gól, tak to vyšlo až těsně před koncem,“ uvedl teplický trenér.

To se nelíbilo bývalému hráči „sklářů“ Antonínu Rosovi, který byl expertem O2 TV Sport. „Myslím si, že si to Patrik nezasloužil,“ kroutil hlavou v poločasovém studiu. „Mně osobně se líbí, jsem jeho velkým fanouškem a tohle bylo hodně necitlivé. Šlo vydržet do poločasu. Navíc na vystřídání bylo více hráčů. Nicméně trenér dělá vše, aby to bylo ku prospěchu týmu, ale pro hráče je to nepříjemné,“ uvedl někdejší stoper, který v teplickém dresu odehrál přes 150 soutěžních utkání.

Teplická naděje navíc různě cestuje sestavou. Stálou pozici nemá. Jednou nastupuje ve středu pole, jindy zase na křídle. I to se podepisuje na jeho výkonech.

„Vypadalo to necitlivě, ale já s Patrikem pracuji již nějaký pátek a doufám, že ještě budu. To, že jsem ho střídal tak brzy, pro něj nic neznamená. Jeho střídání nám hodně pomohlo. Dovolím si tvrdit, že jsme tím zápas pro nás zachránili,“ dodal Hejkal.

Žitný přitom vstupoval do sezony jako jedna z největších teplických nadějí. Společně s Moulisem byli nejlepšími střelci v letní přípravě a Hejkal se o něm nebál prohlásit, že bude lídrem týmu. I v úvodním utkání FORTUNA:LIGY proti Příbrami byl vidět a Jakubovi Marešovi dokonce asistoval u vyrovnání na konečných 1:1. „Myslím si, že minulý rok jsem toho na něj naložil moc. Ačkoliv on sám chtěl, bylo toho na něj příliš. Nyní si odpočinul, řekli jsme si, že nějaké věci budeme dělat jinak a v přípravě byl velmi dobrý. Střílel dost gólů. Jsem přesvědčen, že bude jedním z tahounů,“ prohlásil po startu ligy Hejkal.

Nyní dal hráči s číslem sedm, který mu v sezoně 2017/18 pomohl ovládnout Juniorskou ligu, další z výchovných pohlavků.