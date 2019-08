Mandjeck ve Spartě: Kdo srovnal vztahy? Legenda cení jeho čtení hry | iSport.cz

Byl to velký šok. Když Sparta v neděli odpoledne oznámila základní sestavu pro šlágr s ostravským Baníkem, řada fanoušků i odborníků nechápavě kroutila hlavou. Trenér Václav Jílek totiž poslal do akce i třicetiletého Georgese Mandjecka. Ano, toho Mandjecka, jenž byl ještě před několika týdny s klubem na kordy.

„V tuto chvíli pro mě bylo důležité sportovní hledisko. Mandjeck byl v kádru áčka, čekalo se na něj. Jeho nasazení se nabízelo a mělo jasnou logiku,“ vysvětlil Jílek po triumfu 2:0.

Je to velký zvrat v běhu událostí. Ne snad, že by zkušený záložník neměl výkonnostně na to, aby za Spartu do rozjetého ligového ročníku naskočil. Naopak, proti Slezanům patřil k nejlepším mužům v rudém a svým výkonem rozhodně zaujal. Překvapivé to bylo z toho hlediska, že samotný hráč dával od konce minulé sezony, již strávil na hostování v izraelském Maccabi Haifa, najevo, že návrat do Prahy zrovna neplánuje.

A to tak důrazně, že neváhal napadnout platnost kontraktu u orgánů FIFA. Třicetiletý fotbalista chtěl dosáhnout anulace smlouvy na základě toho, že musí coby OSVČ své příjmy danit, což považoval z hlediska paragrafů Evropské Unie za protiprávní.

Sparta se logicky bránila tím, že kontrakt s Mandjeckem má úplně stejné právní parametry jako v případě všech dalších hráčů.