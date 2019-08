Vaněk do Brna? Zatím sci-fi. Upřednostňuje angažmá v cizině | iSport.cz

Ano, to je ten Ondřej Vaněk, který předloni figuroval jako svědek v případu drogového dealera Vítězslava Meišnera, s nímž kamarádil. Český národ zkulturnil sdělením, že „kokeš“ není kokain, nýbrž značka piva, které užívá. Teď trénuje v Brně a čeká na další nabídku ze zahraničí. Zbrojovka by ho logicky ráda viděla ve svém kádru, schopného středního záložníka zrovna potřebuje. „Vypadá zajímavě,“ zjistil kouč Pavel Šustr od Richarda Dostálka, trenéra béčka.

Zatím je to spíš sci-fi. Smlouva pro Ondřeje Vaňka není na stole, brněnský odchovanec pořád touží po štaci v cizině. V Ufě s ním přestali počítat, tak se s klubem dohodl na ukončení spolupráce. Vrátil se domů a zaklepal na dveře mateřského celku. Zapojil se do přípravy juniorky, áčko jede svůj režim. „V pátek máme zápas, tak jsme nechtěli dávat do kabiny něco nového,“ upřesnil Požár. „Jde o kvalitního hráče, něco má za sebou. Pamatuji si ho z Plzně, z Jablonce. Ale už je to pár let zpátky. Nevím, jak na tom nyní je,“ doplnil trenér Šustr.

V Plzni byl Vaněk součástí „tvrdého“ jádra s Petrželou, Limberským či Kolářem. Uměl za to zatáhnout na hřišti i mimo něj. Ve svých nejlepších letech patřil do nároďáku, zapsal osm startů. Ten poslední v září 2015 v Lotyšsku. Aktuálně je volný hráč. „Vnímáme, že je odsud a k odchovancům se chceme chovat slušně. Kdyby mu nevyšla cizina, budeme připravení jednat,“ potvrdil Požár.

Zbrojovka po nepovedeném rozjezdu sezony shání posily. Tou nejnovější je útočník Jan Pázler z Liberce. „Čekáme od něj produktivitu. V minulosti ji na úrovni druhé ligy prokázal,“ podotkl manažer Požár. Dvojnásobný nejlepší střelec FNL nastoupí už v pátek proti Vítkovicím.

„Zkvalitní naši finální fázi,“ domnívá se Šustr. „Věřím, že má čich na góly, umí si najít správné místo a uklidit to,“ dodává na adresu osmadvacetiletého rodáka z Náchoda. Na špici útoku si bude konkurovat s ostříleným Lukášem Magerou. Že by naskočili do základu oba dva, to se nedá předpokládat. Jsou podobné typy. „Když bude soupeř v hlubokém bloku, teoreticky můžou hrát spolu,“ uvedl kouč.

INSIDER: Plzeň by Vrbu měla podržet, bere tlak na sebe. Kangu může absence nakopnout