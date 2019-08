Protestní ticho Baníku zaskočilo i hráče. Laštůvka jen čekal, kdy skončí | iSport.cz

Jak jste protestní ticho vnímal?

„Bylo to nezvyklé, u nás fanoušci vždycky fandí. Bylo to takové na nic. Co proběhlo v tisku (po zápase na Spartě), to už mi přišlo opravdu přehnané. Pravdu se nedozvíme, to ví jen aktéři, ale nějaké záběry jsem viděl a myslím, že byl trest zbytečný. Fotbal se hraje pro fanoušky a máme zakázaný výjezd. Nevím, komu to prospěje. Pyrotechniku na Spartě neházeli po sparťanských fanoušcích nebo mezi lidi, tak nevím. Nevidím důvod, že když je pyrotechnika jen v sektoru a nikam se nehází, tak nevím, proč by měla být zakázaná.“

Hrál jste někdy doma v takovém tichu?

„Opravdu ne. Přiznám se, že jsem spíš čekal, jak dlouho bude protest trvat. Začalo se fandit až někdy v devatenácté, dvacáté minutě, tohle jsem tady nikdy nezažil. Bylo to s prominutím na hovno.“

Slovácko jste porazili 3:0, máte nulu, čekal jste těžší práci?

„Kluci mi to hodně usnadnili. Na druhou stranu to bylo hodně o koncentraci. Dlouho jsem nehrál a nechtěl jsem se pouštět do nějakého riskování. Nemusel jsem řešit nic ošemetného, furt jsem musel být ve střehu a volat na hráče, protože Slovácko je nepříjemné a máme s ním nepříjemnou bilanci. Bylo to spíš o hlavě. Když jsme dali gól, hrálo se nám hned lépe a hnali nás pak i fanoušci. Protože do té doby tam byl trošku i pískot z bočních tribun, což je škoda. Nemůžeme hrát pořád do plných, rozehrávku si musíme dát zezadu, chvíli počkat a připravit si to. Pískot nám moc nepomohl, ale dali jsme gól, potom druhý a bylo to klidnější. Myslím, že jsme Slovácko přehrávali, měli jsme šance ze standardek, dalo se na to dívat.“

SESTŘIH: Baník - Slovácko 3:0. Jednoznačný triumf Ostravy řídil De Azevedo Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Vy už jste po zranění z přípravy úplně v pořádku?

„Ano, už jsem byl i s Bohemkou na lavici, ale nebyl důvod něco měnit, protože Buďa (Viktor Budinský) chytal výborně. Ani na Spartě (0:2) to nebylo o jeho chybách, ale prohrálo se a trenér se rozhodl. Mám s Buďou super vztah, přejeme si, já byl jenom rád, že ty zápasy zvládnul. A ukázal, že tady jsme dva vyrovnaní gólmani.“

Znovu výborně zahrál Azevedo, co jste na jeho výkon říkal?

„Myslím, že dostal velkou facku, když chtěl jít do zahraničí. Rok nehrál a viděl, že to v zahraničí není jednoduché. Vrátil se, nevypadalo to, že bude hrát, ale dostal šanci, chytil ji za pačesy a poněkolikáté odehrál velice slušný zápas. Pomohl mužstvu. Nehrál sám na sebe a je vidět, že tady jedeme jako tým a ne jako jednotlivci. Přeju mu, ať mu to vydrží, ať se vrátíme na vítěznou vlnu a držíme se co nejvíc nahoře.“

Co říkáte na jeho cirkusácká salta po gólu na 1:0?

„On to má asi v sobě, já bych si na tohle netroufnul (usměje se). Zaplať pánbůh, že dává góly a hraje pro tým.“

Chválil jste hru dopředu, jak se vám líbila defenziva?

„Slovácko nemělo žádnou extra vyloženou šanci, možná něco po brejku, ale že bych musel jít nějak na zem, nebo mě ohrozili, to ne. Kluci hráli zodpovědně dozadu, dobrý výkon. Ale nesmí nás to zase uspat. Máme venku Jablonec, taky nás tam nečeká nic lehkého a taky se nám tam moc nedaří. Musíme zápas odmakat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15. de Azevedo, 23. Fleišman, 50. S. Hofmann (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: Laštůvka – Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman (C) – Reiter (85. Holzer), Jánoš, Jirásek, de Azevedo (87. Lalkovič) – Kuzmanović, Smola (73. Baroš). Hosté: Trmal – Reinberk, S. Hofmann, Mich. Kadlec, Divíšek (53. Šimko) – Havlík, V. Daníček (C) – M. Petržela (61. Kalabiška), O. Šašinka (88. Hellebrand), Navrátil – Zajíc. Náhradníci Domácí: Budinský, Granečný, Pokorný, Holzer, Lalkovič, Kaloč, Baroš Hosté: Daněk, Tischler, Hellebrand, Šimko, Kalabiška, Krejčí Karty Hosté: Zajíc, Divíšek, Mich. Kadlec, V. Daníček, Kalabiška, Rozhodčí Hrubeš – Blažej, Kubr Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 7288 diváků

Baník - Slovácko: Chachaři vyvěsili protestní transparent a po hymně utichli

Baník - Slovácko: Daníček jde surově podrážkou napřed proti Barošově kolenu - jen žlutá

Baník - Slovácko: Tyč! Smolovu hlavičku po rohovém kopu zastavila branková konstrukce Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Baník - Slovácko: Trmal se nedomluvil s Hofmannem a byl z toho vlastní gól - 3:0!

Baník - Slovácko: Petržela neuhlídal Fleišmana a ten zvyšuje hlavou na 2:0!