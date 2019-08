Vrba: Povedené, navázali jsme na Antverpy. O redukci kádru se dozvíte | iSport.cz

Jste spokojený s výhrou 4:0?

„Z naší strany to bylo povedené utkání, dali jsme čtyři góly, měli spousty dalších příležitostí. Z mého pohledu vypadal ten zápas z naší strany tak, jak by měl.“

Byla to taková Plzeň, jakou byste si přál vídat co nejčastěji?

„Odehráli jsme doma i předtím dobré zápasy, když si vzpomenu na Antverpy, tak to bylo podobné utkání, kdy jsme sice nepostoupili, ale dali dva góly, nastřelili dvě břevna a měli další šance. Spíš jsme navázali na tohle dobré utkání, předtím jsme první tři kola hráli také dobře. Neměla se nám stát domácí prohra se Slováckem, ty tři body nám samozřejmě chybí. To je věc, která problém je.“

Jak týmu prospěl návrat Aleše Čermáka?

„Ve Sportu jste dostateční odborníci, abyste to poznali….“

A z vašeho pohledu?

„Z mého pohledu to pro nás byl velice důležitý hráč.“

V první půli jste dvakrát střídal zraněné Kayambu a Krmenčíka. Byla to velká komplikace?

„Máme vyrovnaný kádr. Možná nemáme takové hvězdy, jako v minulosti, které Plzeň táhly. Ale teď máme vyrovnané mužstvo, které je zase takové, že když se někdo zraní, ti další jsou ho schopní nahradit. Je pro nás samozřejmě špatně, že se tihle dva hráči zranili. Na druhou stranu ti, co nastoupili, to zvládli také velice dobře a podali dobré výkony.“

David Limberský dal gól po dvou letech. Ukazuje se, že je pro Plzeň nepostradatelný?

„Mockrát jsem četl, že je postradatelný, tak nevím… Také já jsem postradatelný, víte, že to tak je. Takže uvidíme.“

Už víte, koho se bude týkat avizovaná redukce kádru?

„Až redukce přijde, tak přijde. Tuším, že poslední přestupový termín je 8. září, do té doby se to určitě dozvíte.“

Proč byl kapitánem Jakub Brabec, když byli v sestavě služebně mnohem starší hráči Plzně?

„Už v minulém zápase byl Jakub kapitán, tak nebyl důvod to měnit.“