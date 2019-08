Návrat s gólem? Šmudla! Ta moje pravačka, smál se Čermák. Pauza byla těžká | iSport.cz

Video k článku Plzeň - Opava: Čermák se dostal za obranu a otevírá skóre! Viktoria vede 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Přitom branek jste mohl dát víc. Hlavně v prvním poločase, kdy jste po prudkém centru Jana Kovaříka netrefil bránu pomalu z brankové čáry.

„Ano, to snad ani nešlo nedat. Ale ten Honzův centr byl taková rána... Jen jsem se zpevnil, což byla možná chyba. Ani jsem se nestihl přikrčit, abych skóroval třeba břichem. Samozřejmě jsem to měl proměnit, bylo to úplně na brankové čáře. Míč jsem viděl v síti, bohužel šel nakonec přes.“

Utkání jste končil s bilancí 1+1. Šlo i přes spálenou možnost o dokonalý návrat do sestavy?

„Určitě, jsem za to rád. Bylo to vážně povedené. Při mém gólu jsem chtěl střílet na zadní tyč, ale ta moje pravačka... (usměje se) Naštěstí to skončilo v brance. Takovou šmudlu jsem před dvěma dny vypustil i v tréninku. Míč se odrazil od tyče ven, proti Opavě do brány.“

S jedním gólem a čtyřmi asistencemi jste nejproduktivnějším hráčem Plzně. Cítíte se v nejlepší pohodě za poslední dobu?

„Je fakt, že mi pořádné statistiky vždycky chyběly. Neměl jsem tolik branek ani asistencí. Proto jsem rád, že to takhle začalo. Snad to bude i pokračovat.“

Měsíc jste byl kvůli zranění postranního vazu v koleni mimo hru. Navíc mužstvu se nedařilo. Nejen v lize, ale i v pohárových kvalifikacích. Jak jste to prožíval?

„Zranil jsem se na začátku sezony, kdy se člověk na fotbal těší. Bylo to vážně těžký. Sledovat fotbal z tribuny nebo od televize je blbý. Prožívám to víc než na hřišti. Člověk chce klukům pomoct, ale přitom nemůže. Proto jsem se chtěl, co nejrychleji uzdravit.“

Nakolik bylo po neúspěšných výsledcích důležité zvládnout zápas proti Opavě?

„Takové utkání jsme potřebovali. Doufám, že nás to nakopne a že takhle budeme pokračovat dál. Ovšem Opava nám to ulehčila, tak snadné utkání jsem proti ní ještě neodehrál.“

Vnímal jste, že chybí Patrik Hrošovský?

„Vzhledem k tomu, že jsem byl zraněný a uzdravil se až poté, co Patrik odešel, tak jsem na něj nebyl z tréninků tolik zvyklý. Ale samozřejmě Patrik byl nás stěžejní hráč, neustále měl balon a často mě vyhledával. Chybí nám, to je jasné. Nicméně šel za lepším, tudíž mu přeju hodně štěstí.“