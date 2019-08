Vrba našel sestavu. Limberský pálil, vynikl Čermák. Co zraněné opory? | iSport.cz

Plzni tentokrát zahrála kompletní jedenáctka. Návrat vyšel Aleši Čermákovi, který vyléčil zranění kolenních vazů. Technický záložník zasáhl do hry po měsíci a dvou dnech, naposledy nastoupil 23. července v domácím duelu 2. předkola Ligy mistrů proti Olympiakosu (0:0).

Návrat šikovného leváka vyšel náramně. Čermák oživil ofenzivní manévry Viktorie, navázal na své výborné výkony z úvodu sezony. Po krásném uvolnění od Lukáše Hejdy otevřel skóre, když odstavil Jaroslava Svozila a uklidil míč do sítě Vojtěcha Šroma. Čermák za Viktorii v lize skóroval poprvé od 7. října 2018, kdy se trefil proti Teplicím.

Vzápětí nádherně připravil i gólový oblouček pro Jan Kovaříka, s bilancí 1+4 je v lize nejproduktivnějším hráčem Viktorie, ačkoliv odehrál pouze čtyři zápasy. „Z mého pohledu to pro nás byl velice důležitý hráč,“ chválil hráče s číslem 25 trenér Pavel Vrba.

Do sestavy vrátil i Davida Limberského, který se na levém obránci točí s Adamem Hlouškem. Nejzkušenější matador Viktorie vyšvihl nadstandardní výkon, na domácí kopačky přinesl klid a z levé strany vytrvale podporoval ofenzivu.

Hned po přestávce navíc zvýšil na 3:0. Převzal míč od Tomáše Hořavy, za vápnem si zasekl na pravačku a rozvlnil síť. Ligový gól dal po dvou letech, naposledy se radoval 27. srpna 2017 proti Baníku Ostrava.

„Je to super pocit. Moc gólů nedávám, takže si každého vážím a jsem za něj hrozně rád. Z naší strany to byl dnes výborný výkon – šance, tyčky, čtyři góly... Chtělo by to více takových domácích zápasů,“ liboval si zkušený bek. „Mockrát jsem četl, že je postradatelný, tak nevím… Také já jsem postradatelný, víte, že to tak je,“ reagoval Vrba na dotaz ohledně přínosu 35letého obránce.

Plzni ale dělají vrásky zdravotní potíže ofenzivních opor. Z úvodní jedenáctky, která se v současné chvíli jeví asi jako nejsilnější možná varianta pro západočeský kolektiv, odpadl hned v úvodu Joel Kayamba, ve 33. minutě nuceně střídal i Michael Krmenčík.

Oba vyřadilo ze hry svalové zranění. U Kayamby jde nejspíš o oblast lýtka, Krmenčík se zase chytl za pravý zadní stehenní sval. „Proto oba vystřídali, zatím nelze odhadnout délku jejich absence,“ sdělil po utkání tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Plzeň v zápase s Opavou své členy základní jedenáctky bez problémů nahradila, především Tomáš Chorý odehrál na hrotu velice slušnou partii. Dal gól, podílel se na brance Jana Kovaříka, nastřelil tyčku i břevno.

„Možná nemáme takové hvězdy jako v minulosti, které Plzeň táhly. Ale teď máme vyrovnané mužstvo, které je zase takové, že když se někdo zraní, ti další jsou ho schopní nahradit. Je pro nás samozřejmě špatně, že se tihle dva hráči zranili. Na druhou stranu ti, co nastoupili, to zvládli také velice dobře a podali dobré výkony,“ hodnotil Vrba současný plzeňský kolektiv.

