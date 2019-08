Liberec - Sparta: VAR pro mě ztrácí důvěryhodnost, vybouchl Jílek | iSport.cz

Měla to být válka. A také byla. Když liberecký trenér Pavel Hoftych před zápasem se Spartou prohlásil, že je důležité, aby fanoušci vytvořili pekelnou atmosférou tlak na rozhodčí, vzbuzovalo to velké rozpaky. A zkušený kouč věděl, co říká, na což po prohře 1:3 zareagoval i jeho protějšek Václav Jílek.

„Viděl jsem už tolik špatných rozhodnutí... Ale tohle je celé o kontextu. O tom 'Hoftově' vyjádření, aby se udělal tlak na rozhodčí. A to se povedlo. Nám v této sezoně křivdili už několikrát. Není to jen otázka těch dvou situací. Poměr faulů v každém našem utkání je zvláštní,“ rozpálil se na pozápasové tiskové konferenci sparťanský trenér.

Co přesně mu v utkání pod Ještědem vadilo? „Kačaraba měl jít ven. To jsou věci, které naprosto ovlivní průběh utkání. Nechci tím omlouvat náš výkon, ale je to střípek, který zapadá do celkové mozaiky.“

A to nebyl konec. Jílek pokračoval. „Pokud vezmeme zápasy s Budějovicemi, Baníkem, Boleslaví a nyní s Libercem, je to šest nebo sedm situací, které jsou pro sudího padesát na padesát, ale ve sto procentech jsou odpískané proti Spartě. Na druhou stranu pokud budeme lépe pracovat, snad se nám to vrátí jinak,“ dodal Jílek.

Co na to liberecký trenér Hoftych, který už tak zvláštní delegaci rozdmýchal svým podivným vyjádřením? „Nedělám delegace, od toho je tu Komise rozhodčích. Nasazení hlavního rozhodčího je zvláštní, pokud to mám nějak popsat. Co se týče penaltových situací, zatím jsem neviděl. Ale byl tu VAR, který by to měl posoudit. My jsme zatím měli video jen na dvou utkáních. Kdyby tu bylo s Olomoucí, patrně bychom neztratili dva body,“ připomněl Hoftych tři kola starý zápas, kdy Slovan doma prohrál 0:1 a nebyl mu uznán Peškův gól.

Sporné situace v podání rozhodčích duelu Liberec - Sparta

Už v osmé minutě si Uroš Radakovič špatně zpracoval míč a předvedl drsný šlapák na pozdějšího hrdinu duelu Tomáše Malinského. Sudí Julínek vytáhl žlutou, ale klidně mohl vylučovat.

Liberec - Sparta: Radakovič ostrým zákrokem na koleno sestřelil Malinského jen za žlutou

Ve 42. minutě domácí Taras Kačaraba tvrdě zajel do Tetteha a unikl vyloučení, ačkoliv už jednu žlutou kartu měl...

Liberec - Sparta: Kačaraba unikl druhé žluté kartě, Tetteha zajel tvrdě

Pavel Julínek v 51. minutě určil penaltu po faulu Matěje Hybše na Adama Hložka. Na první pohled při tom bylo zřejmé, že k zákroku došlo mimo pokutové území. To následně rozhodčí viděl i u videa a pokutový kop odvolal.

V 54. minutě šel Julínek k obrazovce znovu. Tentokrát po souboji Matěje Hanouska s Tomášem Malinským. Tentokrát už penaltu určil, podle opakovaných záběrů při tom bylo zřejmé, že jako první fauloval domácí křídelník.