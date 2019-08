Expert Kopecký: Proč za Spartu chytá Rumun? Slavia má perfektní kádr | iSport.cz

Začněme zápasem, jehož výsledek i průběh pořád dost rezonuje. Jak se vám zamlouvalo utkání Liberec-Sparta?

„Druhý poločas se mi ohromně líbil! Vážně. Oboustranně to byl útočný fotbal, kterému pomohla branka na konci první půle. Pak přišla diskutabilní penalta. Chápu, že je to složité... Ale mně VAR připadá jako obezlička pro rozhodčí, proto mu moc nefandím. Radši zpět k fotbalu, ten měl opravdu kvalitu, byly tam šance, střely, divák se musel bavit.“

Což asi neplatí pro fanouška Sparty, který zase viděl individuální chyby v defenzivě a musel skousnout další venkovní porážku...

„Ve Spartě se nedá pochválit hráč, který by měl stálou výkonnost a zahrál aspoň tři, čtyři zápasy kvalitně. To je pak těžké. Jediný snad Sáček zatím nikdy nezklamal, přestože jako záložník hraje na kraji obrany. Třeba rumunský gólman Nita? Konečně jsem si myslel, že má Sparta v brance osobnost, ale ten první gól Liberce jde za ním. Chtěl zabránit centru, ale zaváhal, vždyť to byl obrovský úhel. A při třetí brance zase naopak, míč mu prošel malým vápnem, měl jít ven. Mrzí mě, že Sparta jako český velkoklub má v brance rumunského zástupce, přestože patříme k velmocím, co se týče výchovy gólmanů. Je vidět, že se ten klub stále dostává z toho, co se tam dělo v minulých letech.“

Na Liberci bylo vidět sebevědomí, viďte?

„Hráli na hraně agresivity, souboje opravdu hraničily s fauly. Ale jiná šance pro takové týmy asi není. Liberec, stejně jako třeba Bohemka, takhle doma hraje. Fotbalovost chybí, takže ji nahrazují jiným způsobem. Liberec jednoznačně ukázal, jak má hrát relativně slabší tým proti silnějšímu v domácím prostředí. Nebát se jít do soubojů a trochu to vyhrotit.“