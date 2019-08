iSport podcast: Zvládne Slavia odvetu LM? V čem Jílek chyboval ve Spartě? | iSport.cz

Celý iSport podcast se ale věnuje i dalším tématům – poškodili Spartu v Liberci rozhodčí? V čem zatím během několika měsíců působení na Letné chyboval trenér Václav Jílek? A proč doposud v české lize nedošlo k žádným odvoláním trenérů? O tom všem v novém vydání diskutují redaktor deníku Sport Jan Podroužek a moderátor O2 TV Sport Tomáš Radotínský. Na telefonu s redaktorem deníku Sport Michalem Koštuříkem probereme také nelehkou situaci v Opavě a její složité vyhlídky do budoucnosti, stejně jako to, zdali má v regionu silnější postavení Slovácko či Zlín, a kdy se konečně brněnská Zbrojovka vrátí do první ligy. Moderuje Martin Vait.

