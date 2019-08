Wilczek: Delegace nebyla šťastná. Julínek ale předtím nechyboval | iSport.cz

Už před zápasem se hodně řešilo, proč jste delegoval na zápas Liberec–Sparta rozhodčí, kteří pochybili v předchozím utkání Sparty proti Baníku. Jen v prohozených rolích. Proč tedy?

„Já jsem takové zprávy před zápasem nezaregistroval. Já vám tu delegaci vysvětlím. Pan Julínek na Spartě pracoval jako videorozhodčí a ve své roli nepochybil, pracoval dle metodiky VAR.“

Není to v rozporu s tím, že jste minulý týden hlavnímu Ondřeji Ginzelovi vytkli neudělení červené karty Kuzmanovičovi za úder do Mandjeckova obličeje? V tu chvíli měl přece VAR, tedy právě Pavel Julínek, volat kolegu k monitoru, což neudělal.

„Pavel Julínek v tomto zápase nechyboval. Jako komise jsme konstatovali, že Kuzmanovič měl být za udeření do Mandjeckova obličeje vyloučen, to je pravda. Pan Julínek se také přikláněl k červené, ovšem její neudělení nepovažoval za zjevné pochybení. Proto správně nevolal sudího Ginzela k monitoru. Situací, kdy si VAR myslí, že měl být například nařízen pokutový kop, ale nejedná se o zjevné pochybení, je docela hodně. Pan Julínek nechyboval, nebyl důvod ho nenasadit.“

Stejně je ovšem jeho nasazení necitlivé, nemyslíte? Ať už chyboval, nebo ne, byl se zápasem, kde bylo více neudělených červených karet, spojen.

„Já jsem očekával těžký zápas, chtěl jsem nasadit zkušeného sudího a Pavel Julínek zatím na podzim neudělal zásadní chybu. Nic nenasvědčovalo tomu, že by to mělo být problémové.“

Ještě tedy jednou, byť vy to tak asi necítíte – vzhledem k tomu, jak funguje fotbalové prostředí, to minimálně nebylo šťastné, ne?

„Zpětně to šťastné nebylo. Budeme muset zvažovat i toto. Ale musím opakovat, že pan Julínek na Spartě nechyboval.“

Dobře. O Ondřeji Ginzelovi se to však říct nedá.

„Pan Ginzel nebyl nyní v Liberci ve funkci VAR, byl pouze AVAR, to je asistent videorozhodčího. Velký rozdíl. Jeho role spočívá v tom, že v případě přezkumu nějaké situace sedí u druhého monitoru a sleduje, zda došlo k nějaké další situaci, na niž následně VARa upozorní. To chybné rozhodnutí ohledně penalty jde za Jiřím Adamem, videorozhodčím zápasu. Roli asistenta u videa při delegacích nezohledňujeme.“

Předpokládám, že Ondřej Ginzel byl po zápase Sparta–Baník v trestu. Které funkce má v následujícím kole zapovězené?

„Řeknu to opačně. Může být AVAR, může být dokonce čtvrtý rozhodčí, může pískat zápasy mládeže. Chci říct, že jsme od klubů nezaznamenali žádné ohlasy, že by tito rozhodčí neměli pískat. Kluby vědí, že mají-li jakoukoli pochybnost, ať zavolají, že to změníme. Teď mám na mysli pozici hlavního rozhodčího. Nezaznamenali jsme k panu Julínkovi jedinou námitku.“

Třeba liberecký trenér Pavel Hoftych v této souvislosti nabádal diváky, ať vytvoří tlak na sudího.

„Jen bych spekuloval, co tím myslel. Rozhodčí jsou pod tlakem každý týden, nezáleží na utkání. My se snažíme ty tlaky na ně minimalizovat.“

Ale u pana Julínka jste ten tlak moc neminimalizovali…

„Mluvil jsem s ním před zápasem, jako to dělám vždy, a říkal, že je v pohodě, že se těší. Připadal mi naprosto v pořádku a o tom, co mi tu říkáte, jsme se nezmínili ani náznakem. Víte, rozhodčí to vnímají jinak. Já vím, že veřejnost a novináři to nějak cítí, ale rozhodčí ne. Byl naprosto v pohodě.“

Přesto nařídil penaltu, kterou neměl. Jaké je vaše vysvětlení?

„Bylo to nepochopitelně nesprávné rozhodnutí videorozhodčího Jirky Adama. On viděl až to, co následovalo, a sice že podle jeho názoru Hanousek kopl útočícího hráče. On nezpozoroval ten Malinského pohyb směrem doleva, to vyvolání kontaktu. Vůbec neměl Julínka volat.“

Julínek to však ještě mohl zachránit, protože dostal k situaci záběr, z něhož je aktivní Malinského pohyb vidět.

„Tím hůř.“

Pohled Lukáše Tomka: Wilczek? Jen výmluvy Martin Wilczek zodpovědný za nasazování sudích na ligové zápasy vysvětluje, proč do Liberce na duel Sparty poslal v minulém kole na Letné chybující dvojici sudích, která to pak znovu zmastila. Prý je Julínek ve formě, kluby mohly nominaci vetovat a tak dále. Jsou to trapné výmluvy. Wilczek dobře věděl, jaký chaos a emoce nominací v obou táborech způsobí. Kdyby byl mužem na svém místě, udělal by vše pro to, aby tradičně vypjatý zápas neskončil blamáží a sudí ho zvládli. On však není mužem na svém místě. Je loutkou, která plní v komisi rozhodčích FAČR rozkazy nadřízených. A těm jde naopak o to chaos v lize vyvolat. Do všeho se pak promítá zákulisní boj mezi asociací a LFA. O co v něm jde? Ti první, reprezentovaní Romanem Berbrem, chtějí mít přes rozhodčí na samostatnou ligu dál vliv. Klidně i za cenu toho, že poškodí důvěryhodnost soutěže i projektu VAR. Ti druzí by se proti tomu měli jasně ozvat a nenechat si ligu dál znásilňovat.