Baník znovu ulovil talent z Nigérie. Rozehraje se ve druhé lize | iSport.cz

Ondřej Šašinka (uprostřed) si zahrál za Slovácko proti Baníku, odkud hostuje. Nebylo to zadarmo. • ČTK

Fotbalová Ostrava znovu získala devatenáctiletého fotbalistu Muhameda Tijaniho a obratem ho poslala na hostování do druholigového Třince. Útočník, který reprezentoval Nigérii na letošním mistrovství světa do 20 let, už v minulosti působil v devatenáctce Baníku.