Dva muži na odstřel. Opava chystá změny, kouče spasí jen výhra se Slavií | iSport.cz

Trenérská cesta Ivana Kopeckého je zřejmá ze všech jeho štací. Pragmatický styl s důrazem na defenzivu, pečlivé vyplňování prostorů, disciplína. Jeho vnímání fotbalu přineslo Opavě v minulé sezoně spásu. V danou chvíli byl po divokém Romanovi Skuhravém pro nováčka ideální volbou. Záchrana jde hodně za ním, to mu nikdo neodpáře. Ovšem jeho konzervativní metody postupně ztrácely účinnost, už konec jara nebyl dobrý a tým se štěstím unikl baráži. Teď Zavadil a spol. píšou pět porážek v řadě a zlepšení nepřijde samo od sebe. Na zimu je v plánu rekonstrukce kádru. Vedení SFC chce hrát odvážněji, ofenzivněji, s mladšími hráči. Začne tím, že (nejspíš) vymění kouče. Pak to chce říznout do kádru. Budou na to peníze? Bez nich to nahoru nepůjde.