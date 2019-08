SÁZKAŘSKÉ TIPY: Vyhraje Slavia i v Opavě? A proč vsadit na Boleslav? | iSport.cz

Slavia po fantastickém úspěchu v Lize mistrů proti Kluži míří do Opavy a potřebovala by ze Slezska přivézt povinné tři body. Tím spíš, že tým Ivana Kopeckého prohrál v posledních pěti zápasech. Loni byl souboj obou týmů možná zápasem roku a Slavia se pořádně nadřela na výhru, jak to bude tentokrát? Jak si poradí Sparta s Olomoucí a jak na zápas vsadit? A které další zápasy 8. kola FORTUNA:LIGY se vyplatí sledovat ze sázkařského hlediska? Podívejte se na nový díl Sázkařských tipů s Janem Podroužkem a Martinem Vaitem na iSport TV!