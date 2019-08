Talent Sparty Drchal vyhlíží návrat po zranění. Hrát může ještě na podzim | iSport.cz

Byla to obrovská rána. Pro Spartu a především pro Václava Drchala, když si 11. května v utkání s Libercem poranil koleno. V krátké kariéře mezi profesionály už podruhé. Znovu musel na operaci, která ho měla vyřadit ze hry až do konce kalendářního roku.

„Pro Vaška to není jednoduchá situace, ale je to bojovník a zvládne to. Bude mít odpovídající zázemí a péči, s návratem do tréninkového a pak i zápasového režimu mu každý z nás pomůže, jak jen bude moct,“ nechal se slyšet začátkem června sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický.

Podle informací deníku Sport ovšem Drchalova rehabilitace probíhá výrazně rychleji, než se původně předpokládalo.

Stále teprve dvacetiletý talent se na začátku srpna pochlubil na svém Instagramu, jak běhá na antigravitačním běžeckém pásu. Na první pohled bylo patrné, v jak skvělé kondici Drchal je. I proto je ve hře varianta, že do akce zasáhne ještě během podzimu.

„Pokud všechno půjde podle plánu, Vašek by se mohl na konci října zapojit do tréninkového procesu s prvním týmem. Pak už jeho defi nitivní návrat do zápasového režimu může být otázkou týdnů,“ informuje zdroj z prostředí klubu.

Jestli se tak skutečně stane, bude to pro trenéra Václava Jílka i celou Spartu vítaná pomoc. Drchal totiž během dosavadního působení v nejvyšší soutěži ukázal mohutný potenciál. Na jaře odehrál deset zápasů, vstřelil v nich tři góly.

Typologicky se navíc od dalších útočníků Pražanů Libora Kozáka a Benjamina Tetteha významně liší. Rodák z Českých Budějovic je rychlostním typem hráče, jenž neustálými náběhy dokáže bourat kompaktnost obran soupeřů. Zdobí ho přímočarost, síla a chladná hlava v zakončení. S návratem Drchala by palebná síla Sparty rozhodně vzrostla.