Nejlepší střelec ligy Plšek: Táta sparťan za góly na Letné nebude rád | iSport.cz

Utkání bylo celkem divoké. Dá se říct, že jste na Spartě vytěžili z minima maximum?

„Naprosto souhlasím. Rozhodla jednoznačně efektivita. Sparta se trápí v koncovce, trápí se v obraně a obojí se v zápase jasně projevilo.“

Vstřelil jste Spartě dva góly. Je to splněný sen, nebo je to moc nadnesené?

„Taťka je velký sparťan, takže určitě nebyl moc rád.“

Pošlete tedy domů omluvenku?

„Uvidíme, jaký bude s taťkou první pozápasový telefonát.“

Sparta - Olomouc: Plšek vrací úder! Na zadní tyči zakončil z ostrého úhlu, 3:3!

Nestrašily vás trochu vzpomínky na Bohemians či Karvinou, že by vám duel znovu mohl proklouznout mezi prsty, když jste v úvodu druhé půle dostali rychlé dva góly a v obraně to hořelo?

„To máte pravdu, hořelo to. Ale přesně v ten moment rozhodla efektivita. Sparta měla nejméně čtyři gólovky, otočila zápas a s námi to vypadalo všelijak. Naštěstí mě pak Faltič (Šimon Falta) našel skvělým centrem. Jak již zaznělo, z minima jsme vytěžili maximum.“

Vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel, je pro vás bod cenný, nebo je to ztráta?

„Určitě cenný. I přes to, v jaké situaci Sparta je, tak je doma silná. To ukázala začátkem druhé půle. Tak, tak jsme tu vyválčili alespoň bod.“

Lukáš Štetina vám na první trefu doslova namazal…

„Věděli jsme, že se Sparta trápí v obraně. Proto jsem tam instinktivně šel. Věřil jsem, že by to mohl dát krátké. Pak už jsem musel poslat míč jen k tyči. Dal mi skvělou finálku.“

Sparta - Olomouc: Štetina vyrobil další šílenou hrubku, Plšek prostřelil Nitu – 1:2!

Spekulovalo se o vašem odchodu z Olomouce do maďarské Puskás Akademie, nebyly góly na Spartě vaše poslední v dresu Sigmy?

„Ne, ne. V sobotu tam skončilo přestupní období, tím to pro mě haslo. Nyní se soustředím jen na Sigmu. Žádné další nabídky nemám.“

Dostal jste se do čela tabulky střelců, cítíte se jako nejlepší ligový kanonýr?

„Popravdě se tak necítím. Jsem rád, že mi to tam padá a klukům můžu pomoci k nějakým bodům. Doufám, že po reprezentační přestávce to bude pokračovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. Kozák, 52. Hložek, 57. Kanga Hosté: 28. Hála, 36. Plšek, 75. Plšek Sestavy Domácí: Nita – Sáček, Štetina, Hancko, Matěj Hanousek (46. L. Krejčí) – Mandjeck – Hložek (81. Tetteh), M. Hašek, Kanga, Plavšić (90+1. Graiciar) – Kozák (C). Hosté: Reichl – Hála, Beneš (C), Jemelka, Vepřek – Pilař, Plšek, Greššák (63. Zmrzlý), Houska, Falta (85. Štěrba) – Nešpor (76. Zahradníček). Náhradníci Domácí: Heča, Kaya, Krejčí, Trávník, Moberg Karlsson, Graiciar, Tetteh Hosté: Mandous, Látal, Štěrba, Zmrzlý, Yunis, Kerbr, Zahradníček Karty Domácí: Kanga, Kozák, Tetteh Hosté: Houska, Reichl Rozhodčí Proske – Caletka, Melichar Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč

Sparta - Olomouc: Kanga krásnou ranou otáčí na 3:2!

Sparta - Olomouc: Hložek si skvěle naběhl na Haškovu kolmici a srovnal na 2:2!

Sparta - Olomouc: Úplně volný Hála po skvělé Faltově pobídce srovnává na 1:1!