Podepsáno! Bývalý reprezentační kapitán Sivok posílil Budějovice | iSport.cz

"Uvidíme, kdy nastoupím. Jsem ve fázi, kdy ještě trénuji po svalovém zranění. Potřeboval bych nějaký přátelák, abych se do toho dostal. Domluvíme se s trenérem Davidem Horejšem na tom, kdy začnu. Musí to být ku prospěchu mužstva a musí to mít hlavu a patu," řekl Sivok. Dodal ale, že věří, že v domácím duelu s Plzní, který České Budějovice sehrají 21. září, by chtěl už určitě nastoupit.

Bývalý reprezentační kapitán, jenž například postoupil s národním týmem do čtvrtfinále mistrovství Evropy v roce 2012, se vrací do Českých Budějovic po 16 letech. "Stadion se za tu dobu hodně změnil, všechno tu je mnohem lepší. Návrat do Českých Budějovic je pro mě závazek," řekl Sivok.

S Dynamem trénuje od června, ale s podpisem smlouvy čekal. Lákala ho ještě možnost odchodu do zahraničí. "Měl jsem podmínku, aby tam se mnou mohla být rodina a aby tam byla anglická škola pro děti," uvedl Sivok.

Podle jeho manažera Jiřího Müllera se rýsovala možnost na angažmá ve Švýcarsku. Nakonec ale padla. Sivok prý dostával nabídky i z Turecka nebo Izraele, ale nakonec přece jen vybral přestup do Českých Budějovic. "Chtěl bych poděkovat panu Peltovi, který mě oslovil, zda bych nešel do Jablonce. Ale já jsem říkal, že pokud zůstanu v Česku, tak v úvahu přichází jedině České Budějovice nebo Sparta," řekl pětatřicetiletý hráč.

Tomáš Sivok podepsal smlouvu do konce sezony • Foto ČTK

Zápasy českobudějovického Dynama, které získalo v osmi kolech osm bodů, samozřejmě sledoval. Podle něj mužstvo nezvládlo hlavně první duel s Opavou, kdy doma prohrálo 0:1. "Jinak ty výkony byly dobré," řekl.

Sivok se domnívá, že nyní je předčasné mluvit o tom, zda České Budějovice budou hrát o záchranu, nebo se zvládnou posunut v tabulce ze současného 13. místa výš. "Na takové úvahy je čas. Myslím si, že o tom, jestli mužstvo hraje o záchranu, se má cenu bavit tak 10 až 15 kol před koncem soutěže," uvedl Sivok.

Kontrakt v Dynamu sice podepsal na jeden rok, ale není vyloučeno, že si kariéru ještě protáhne. "Máme džentlmenskou dohodu. Tomáš tady může hrát rok, dva nebo i pět. Každopádně jsme se domluvili, že i po konci kariéry bude v klubu pokračovat. Byla by škoda a ostuda klubu jeho potenciál nevyužít," řekl generální manažer českobudějovického Dynama Martin Vozábal.