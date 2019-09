iSport podcast: Hroutí se vztah Vrby s vedením Plzně? Co stopeři Sparty? | iSport.cz

Plzeňský trenér Pavel Vrba odvrátil plížící se krizi dvěma přesvědčivými výhrami proti Opavě a Příbrami. Legenda Viktorie ale stále nemá svou pozici v klubu jistou. V Plzni dochází k řadě změn i ve vedení a vztahy jsou napjaté. Jak to, že ochladly? A jsou už do budoucna neudržitelné? Dokázal by někdo, jako třeba skloňovaný slovenský kouč Adrián Guľa, odvést na lavičce lepší práci než Vrba? A čím to, že Zdeněk Psotka získává ve vedení Plzně větší sílu?