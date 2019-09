V Opavě válčí vedení s fanoušky. Klub dusí nejistota, hrozí řízený sestup? | iSport.cz

Názor části fanoušků byl během utkání se Slavií (1:1) prezentován na obřím transparentu pod tribunou. Glončák, Machovský, Drastík – ODEJDĚTE. Tahle výzva patřila třem vysokým představitelům klubu, byť bývalý rozhodčí Andreas Drastík údajně svou funkci v dozorčí radě kvůli tlaku složil. Podle členů fanklubu však dál ovlivňuje dění. Opava hraje o svou budoucnost, sportovní, ekonomickou i fanouškovskou. „Není to nic jednoduchého,“ říká kouč Ivan Kopecký.

Prostředí v Opavě je destabilizované. Mezi nejvěrnějšími fanoušky, kteří tvoří při zápasech bouřlivou kulisu, a nejvyšším vedením vyrostl hluboký příkop. Na jeho okraji balancují trenér Kopecký a manažer Grussmann. Oba to mají nahnuté, trenér po šestizápasové sérii bez výhry víc.

V případě Grussmanna jde spíš o politické tahanice, snahu úplně zahladit stopy po minulém vedení. A rovněž ambici ušetřit jeden slušný plat. „Od odchodu pana Hájka (bývalého šéfa klubu) chtějí Lojzu vypudit. Jeho práce si neváží a dehonestují ho. Naše priorita je, aby zůstal. On sám už chtěl skončit. Pokud to takto půjde dál, je to řízený sestup,“ tvrdí jeden z organizátorů protestních akcí, který si nepřál být jmenován. Fanoušci stojí za sportovním vedením, do něhož náleží i technický manažer Jaroslav Rovňan a sekretář Lumír Sedláček. „To, co se děje nahoře, musí řešit někdo jiný. My se musíme soustředit na svoji práci,“ podotýká obránce Svozil.

Hráči samozřejmě vnímají nervozitu a nejistotu. Nikdo neví, co bude. Finance jsou prý zajištěny do konce roku. V zimě by klub, který je závislý na dotacích z radnice, potřeboval opět nějakého hráče dobře prodat. „Nikdy jsem to nezažil. Atmosféra není dobrá. Neprospívá to nikomu. Ta situace není správná a ovlivňuje chod týmu,“ všímá si kouč Kopecký, jehož měl podle zdrojů Sportu zachránit ve funkci jen triumf nad Slavií.

Nečekaná remíza Žídkovým gólem v nastaveném čase však může mít ve finále stejnou hodnotu a razantní změny odložit. „Pro nás je to výhra,“ přiznává devětačtyřicetiletý trenér, jenž vede Opavu přesně rok. Těžko si představit, že po tomto výsledku dnes představenstvo odstřelí šéfa střídačky i manažera. Ovšem stát se to může, tlaky jsou silné. „Nechodil jsem za hráči, aby makali za mě. Hrají hlavně za sebe, chtějí být v lize. Bojovnost a nasazení by přece mělo být normální. Za to je nebudu chválit. Já jsem placený za to, abych trénoval,“ reaguje Kopecký, který nemá u příznivců tak silné „lobby“ jako Grussmann.

Jeden z věrných, s iniciály RV, tvrdí: „Kopecký už nemá mužstvu co dát. Hra je moc opatrná, aspoň v domácích zápasech se srovnatelnými soupeři, jako je Příbram, bychom měli hrát na dva útočníky. První půlrok těžil z práce Skuhravého, akorát se víc zaměřil na obranu. To se mu vyplatilo.“

