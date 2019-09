Liga očima fanoušků: Vědí na Spartě, co chtějí? Baroš musí v Baníku hrát | iSport.cz

Zklamaní fotbalisté Sparty po remíze s Olomoucí • FOTO: Barbora Reichová / Sport Jak viděli 8. kolo FORTUNA:LIGY fanoušci prvoligových klubů? Na Slavii došlo po losu Ligy mistrů k vystřízlivění, které se přeneslo zřejmě i do zápasu v Opavě. Sparta dál hledá, řeší a nenachází. Baníkovci opěvují Milana Baroše, který pozvedl výkon Ostravských v Jablonci, na body to ale nestačilo. Klokani se učí jméno nového střelce.

Slavia Praha: Čtvrtek party, neděle kocovina Slavia zdolala další historický milník a po dlouhých 12 letech postoupila do Ligy mistrů. Věrný fanda sešívaných dresů si pamatuje všechny pokusy o proniknutí do této soutěže, i ty tragické. Osobně jsem ale cítil velké vystřízlivění ihned po losu. Dostat totiž do jedné skupiny Barcelonu, Dortmund a zvedající se Inter Milán? No to věru není nic jednoduchého! A to vystřízlivění asi dohnalo i naše mužstvo v Opavě. Laxní přístup a nekoncentrovanost způsobila, že ač Slavia vedla celý zápas, v nastavení obdržela gól, který znamenal ztrátu dvou bodů. A co si budeme nalhávat, ztratit body s Opavou je úplně jiné než třeba s Jabloncem nebo Plzní. Takže i když jsme první, už jsme ztratili body se 14. a 15. týmem tabulky. Určitě se svět nezboří, ale doufám, že si to naši hráči již vybrali a zbytečné ztráty dále neuvidíme. Hodně tomu určitě pomůže posilování, jež nejspíše spustil odchod Alexe Krále, který mě vůbec nepřekvapil. DAVID OCETNÍK. 41 LET, AREA 114

Viktoria Plzeň: Pro mě je Vrba pan Trenér Příbramský styl nám nesedí, proti lepším týmům se vždy nějak nabudí, nicméně teď jsem si na ně věřil. Na zdejším stadionu se už léta necítím nijak komfortně, zvlášť při tomhle termínu. Celý olepený potem, voda na osvěžení nikde, WC z roku raz dva… Ještě že jsou už otevřena aspoň dvě okénka u občerstvení. Na hřišti bylo vidět, že naši chtějí zvítězit. Ano, domácí za to taky uměli vzít, měli jsme slabší pasáže, ale o ten jeden gól jsme prostě byli lepší a domácí, kteří rozmetali Jablonec, na nás nemohli. Pan Vrba? Jeho nervozitě se nedivím, ovšem ten, kdo ho platí, taky rozhoduje, jestli zůstane. Za mě je to pan Trenér a navždy u mě zůstane zapsán pod největšími úspěchy. Bohužel atmosféra byla poznamenána několika strkanicemi, zbytečnými. Někteří jedinci by si měli uvědomit, že neshody mají řešit mimo ochozy. Víme dobře, že policie na tohle čeká, aby si mohla bouchnout. Takže příště chladnější hlavy, pánové! Čest královně Viktorce, pyro do hlediště patří, ale jen bezpečné! KOVI. 51 LET, PODNIKATEL

Sparta Praha: Ví realizační tým, co chce?! V minulém týdnu se mj. psalo, jak trenér Jílek stále hledá sestavu nebo pár základních kamenů. Bohužel Kanga, který má jako jeden z mála stabilní formu, pravidelně nehraje. Hledání už trvá víc než 14 zápasů! Stopeři se nám hromadí jak horníci v dole, a proto se jich budeme zbavovat. Prvním je Radakovič, dalším má být Kaya, který byl přitom po přípravě pro trenéra stoper číslo jedna. Stačil nepovedený zápas a už nedostal ani „čuchnout" (na rozdíl od stále chybujícího Štetiny). Ví vůbec realizační tým, co chce nebo co dělá? O něčem také vypovídá tak dva roky stará událost, kdy byla Sparta blízko angažování trenéra Trpišovského, ale jak se někde psalo, nebyl pro nás shledán odborně způsobilým… A pak prý „konečně" máme stavební povolení na hotel na místě tréninkového hřiště na Letné. Prozřel jsem, o co tady asi od začátku jde. O fotbal nejspíš ne! Má pak ve světle těchto událostí cenu psát o zápase s Olomoucí? Nebylo to úplně špatné a při troše štěstí jsme mohli vyhrát, bohužel po chybách asi bude hledání pokračovat. MICHAL ŠEDIVÝ. 50 LET, OUTDOOR EXPERT

Baník Ostrava: Je to jasné, Bary musí hrát! Celý první poločas, a hlavně úvod utkání v Jablonci mi silně připomínal zápas na Spartě. Od Slezanů byl k vidění bezkrevný a odevzdaný výkon. Pod Páníkem a spol. to je prostě už jen křeč, i když druhý poločas byl lepší, a to především díky příchodu Baryho. Nepochopím, proč tam nešel už po tragicky odehraném prvním poločase, ale až tak pozdě. Bary navíc jak v pohárovém, tak v ligovém utkání ukázal, že je pořád fotbalově někde jinde než jeho konkurenti a že nechat sedět takového hráče a legendu v jednom je neskutečný hřích. Dokonce se v médiích objevilo, že je o něj zájem v jiných klubech. Pokud by došlo k odchodu takové ikony, tak bych to považoval za totální selhání celého realizačního týmu, sportovního managementu a klubu jako takového. Nechat zmizet hráče, který týmu a klubu tolik dal a stále má bezesporu co dát a který by za Baník možná položil i život, to je na vrácení permanentky. To myslím – a nejen já – naprosto vážně. DAVID LIVEČ. 38 LET, OSTRAVA