Miliony za Gonzáleze! Olomouc získala španělského záložníka z Dukly | iSport.cz

González na podzim válel ve druhé lize, v šesti zápasech se trefil čtyřikrát. Nejvyšší soutěž hrál v Česku na jaře, kdy ve čtrnácti utkáních neskóroval a na konci sezony s Duklou sestoupil. Po startu nové sezony údajně přišel za vedením s tím, že chce odejít za lepším.

S nabídkou přišly dva moravské kluby, Olomouc a Zlín. Cílevědomější v jednáních byla Sigma.

„Dotahujeme to. Když se nic nečekaného nestane, mělo by to být na 99% hotové,“ přiznal dnes ráno Minář, jenž cítil, že je třeba mužstvo v záloze po odchodu Lukáše Kalvacha do Plzně posílit. „Konkurence nebyla až taková,“ sdělil. Od Gonzáleze čeká neotřelé myšlenky, kreativitu. Ve FNL prožíval plodné týdny, táhl tým a střílel hezké góly. „Teď se mu daří. V Dukle jsou dva tři hráči, kteří budou brzy jinde v lize,“ myslí si manažer Olomouce.

Po absolvování lékařské prohlídky se Španěl vrací dnes do Prahy. Svému novému klubu bude k dospozici už příští pátek po repre pauze na duel s Opavou. Pokud by ho angažovala Sigma o pár dní dříve, pravděpodobně by souhlasila s odchodem střelce Plška do maďarského klubu Puskás Akademia. Takto je kádr uzavřený. Nepřijde ani slavný útočník Milan Baroš, který se rozhodl zůstat v Baníku.

„Do konce podzimu nikdo neodejde,“ informoval Minář.

