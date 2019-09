Baluta o Slavii: Někdy jsem nechápal výběr sestavy. Chci ukázat, kdo jsem | iSport.cz

Nebylo to pro něj lehké období, sám říká, že na něj bude chtít spíš zapomenout. Ve Slavii Alexandru Baluta nehrál, časem se dostal do zamotaného kolečka nedůvěry. Cestu našel až odchodem do Liberce, kde přidá další ligové starty ke svému dosud jedinému v aktuální sezoně. Rumunský útočník, který může hrát i v záloze, věří, že bude zase jednou platným hráčem.

Poprvé v Liberci. Jaké jsou vaše dojmy a co od nové fotbalové kapitoly očekáváte?

„Doufám, že budu dobrý. Je to pro mě další fotbalový krok a jsem za něj vděčný, protože klub stál o to, abych za něj hrál, což mě těší. Znám tým i jeho historii, navíc jsem se bavil s bývalým hráčem Slovanu Renato Keličem, který o něm mluvil velmi hezky. Liberec jsem si vybral, patří k nejlepším týmům v lize, což potvrzuje i minulá sezona, v níž bojoval do poslední chvíle o evropské poháry. I Slavia s ním má vždycky problém, půjde o novou výzvu.“

Volal vám hádám trenér Pavel Hoftych.

„Přesně tak, a i sportovní ředitel Zdeněk Koukal. Řekli mi, že o mě stojí a znají mě. Já zase potřeboval hrát, abych potvrdil svou kvalitu. Ve Slavii jsem úplně nedostal šanci, abych ukázal všechno. Ale bavil jsem se i s některými slávisty, kteří mě do hostování v Liberci tlačili. Mluvili o přátelském prostředí, což mi stačilo k tomu, abych se rozhodl.“

Proč myslíte, že vám Slavia tak úplně nedala šanci?

„Upřímně nevím, od listopadu doteď jsem zažíval pěkně těžké období. V Rumunsku jsem byl hvězda, nejlepší hráč klubu, ve Slavii šlo moje sebevědomí hodně rychle dolů. Nehrál jsem, čekal na šanci a někdy jsem ani úplně nechápal koučův výběr sestavy. Zlepšoval jsem se, cítil se líp a líp. Každý den jsem se učil a učil, bojoval jsem o šanci. Nebylo to lehké i kvůli tomu, že Slavia byla moje první zahraniční angažmá. Chtěl bych Liberci poděkovat, dal mi velkou šanci.“

Je pravda, že jste šel za vedením s žádostí o uvolnění z kádru?