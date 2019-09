Jak Folprecht našel angažmá? Četl jsem iSport a hlásil se do Zlína, říká | iSport.cz

V úterý si s týmem trenéra Josefa Csaplára v Otrokovicích poprvé zatrénoval. Když přišel do kabiny, noví spoluhráči se na něj usmívali. „Potkali jsme se v létě na Bartově (Bartošákově) svatbě,“ vysvětluje Zdeněk Folprecht, jenž se v kyperském Pafosu nevešel mezi kvótu cizinců a z kapitána se z ničeho nic stal nadbytečný hráč. Zájem o něj mělo víc klubů, například Jablonec. Nejpružněji však jednal pod tlakem času Zlín. „Vzal jsem to do svých rukou,“ popsal záložník.

Bylo to narychlo, že?

„V sobotu jsem poprvé mluvil s panem Grygerou (generálním manažerem Zlína), během jednoho telefonátu jsme se domluvili. Zaregistrovalo se to, ale na Kypru nejsou úplně pilní makáči. (úsměv) Ještě něco chybí z jejich strany, ale mám slíbené, že to bude v pořádku. Tohle už je formalita.“

Kde byste byl, kdyby nepřišel Zlín?

„Asi bych zůstal na Kypru. Od pondělí do pátku bych trénoval a o víkendu měl dovolenou. Celé to bylo blbě načasované. Až na konci srpna mi oznámili, že se nevejdu mezi kvótu cizinců. Většina přestupních oken se zavírala koncem měsíce. Začal jsem trošku plašit. Díval jsem se, že do osmého září se může přestupovat v Česku nebo v Izraeli. Ještě se řešilo hostování v Omonii Nikósia a jeden horší klub v Belgii, ale tam nakonec vzali jiného hráče.“

Jak to bylo s Jabloncem?

„S ním jsem byl v kontaktu asi nejvíc. Ale měli na zkoušce Fina (Kaspera Hämäläinena) a nevěděli, jestli ho podepíšou. Kdyby ne, tak bych tam šel já. Trenér Rada mi v sobotu nemohl říct, jestli ano, nebo ne a mě už tlačil čas. Poděkoval jsem mu za zájem a domluvil se ve Zlíně. Zatím je to hostování do zimy, dál se uvidí.“

Jakou roli hrál v dohodě váš kamarád a hráč Fastavu Lukáš Bartošák?

„Když jsem si na iSportu přečetl, že Zlín hledá středního záložníka, napsal jsem Bartovi, ať tam o mně řekne. Nejdřív si myslel, že si dělám srandu. Pak dal moje číslo Grygerovi, který mi hned zavolal. S Bartem jsme se seznámili na Žižkově, šli jsme spolu do Liberce. To jsme ještě byli sami bez holek. Pak jsme si našli přítelkyně a asi půl roku jsme bydleli všichni pohromadě. Naše holky jsou kamarádky. Mají radost, že se do zimy můžou vídat. Oba už máme syny.“

Proč s vámi Pafos přestal počítat? Vždyť jste v minulé sezoně byl kapitánem, hrál pravidelně.

„Loni nás přišlo patnáct a sebrali jsme místo jiným. Letos potkalo to samé mě. Na Kypru je to trošku divočina. Našemu ruskému majiteli se asi hodně daří, během posledních tří týdnů přišli čtyři střední záložníci. Dva mají přes sto nebo dvě stě startů v Premier League. Jeden Španěl hrál za Valencii a teď byl tři roky v Americe. Myslel jsem, že se o to poperu, ale nevešel jsem se na soupisku.“

Jak jste na tom herně a kondičně?

„Absolvoval jsem celou přípravu, trénoval jsem s týmem. Naposledy jsem hrál v přípravě někdy před třemi týdny. Zápasová praxe mi tedy chybí, ale fyzicky jsem na tom dobře. Nevím, jak se mnou trenér Csaplár počítá. Když mě postaví hned, proč ne. Ve Spartě jsem byl od sedmi do dvaceti let. Prestižní je to pořád, ale už ne tak jako rok potom, co jsem odešel. Vyrovnává se to se zápasy proti Slavii nebo Plzni.“