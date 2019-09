Matoušek: Na Ligu mistrů mám čas. Co říká Trpišovskému a proč Rada křičí? | iSport.cz

Na podzim 2018 šokoval bleskovým ligovým startem, teď už je Jan Matoušek známá firma. V našlapané Slavii by nehrál tak často, jak by chtěl, zato na hostování v Jablonci patří k nejzářivějším hvězdám. „Partu máme na severu skvělou a i pohled na tabulku je příjemný: být po osmi kolech třetí je fajn,“ poví Matoušek, když přijde řeč na jeho nynější ligovou štaci.

O Jablonci mluvíte předpisově, ale vážně vás nemrzí, že nejste ve Slavii? Liga mistrů je sváteční menu, které se nikdy nepřejí.

„To víte, že mě to mrzí.“

Moc smutně ale nevypadáte.

„Hned vysvětlím. Kdyby mi nebylo jednadvacet, ale třeba o pět nebo sedm let víc, řešil bych to trochu intenzivněji. Pořád mám větší část kariéry teprve před sebou, zůstávám v klidu. Slavii Ligu mistrů přeju, za parádní minulou sezonu si ji zaslouží. Titul, pohár, čtvrtfinále Evropské ligy… Nádhera!“

A teď Liga mistrů. Už jste si řekl o lístky na domácí zápasy?

„Jasně. Dortmund mám rád odmala, Barcelonu taky. A Inter? To je další slavná značka, tradiční klub z Itálie. O tyhle zápasy bych nechtěl přijít.“

Budete u toho snít svůj sen o Lize mistrů?

„Snad ten sen není nereálný. Mám třeba deset let na to, abych si Ligu mistrů zahrál. Nechci se pořád vymlouvat na svůj věk, ve velkoklubech často hrají mnohem mladší kluci než já, ale pořád to beru tak, že mám čas. Konec kariéry je ještě daleko.“

Co vám běželo hlavou, když jste se dozvěděl o našlapané slávistické skupině? Los si s červenobílými zajímavě pohrál.

„Kluci nemají co ztratit, to je jejich velká výhoda. Už na jaře proti Chelsea ukázali, že se světovými týmy hrát umí. Navíc slavní soupeři je můžou znovu podcenit. Uvidíte, že Slavia překvapí a nějaké body uhraje.“

Zajímá se slávistický trenér Jindřich Trpišovský, jak se vám daří na hostování?

„Zajímá, ale s týmem toho teď má hodně.