Sivok o návratu do ligy: Pelta mi volal, zajímavý příběh. Sparta zatím ne | iSport.cz

Turečtí fotbaloví fanatici mu s úctou říkali Altin kafa neboli Zlatá hlava. Kamkoliv Tomáš Sivok vkročil, tam slyšel chválu: účastník tří mistrovství Evropy je v civilu zábavný i upřímný společník a na hřišti platí za symbol spolehlivosti. „Nesnáším odfláknutou práci a podle toho se celou kariéru řídím,“ vypráví vážený veterán, kterému bude v neděli šestatřicet. Velký narozeninový dárek si může nadělit v Ostravě: vejde se do sestavy budějovického Dynama pro partii s Baníkem?

Otázka platí. Je reálné, abyste po dlouhé pauze hrál už o víkendu?

„Reálné to je. Záleží na našem inženýrovi (trenérovi Davidu Horejšovi), jak to vymyslí. Ostrý zápas jsem hrál naposledy 12. května, takže asi tušíte, co prožívám. Potřebuju na place znovu chytit prostor, v tréninku je to všechno jiné. Chvilku bude trvat, než se do toho znovu dostanu, ale pokud zůstanu zdravý, myslím, že to bude fajn.“

V Budějovicích jste trénoval od poloviny června a v přípravě jste odehrál dva poločasy, ale po startu ligy o vás dlouho nebylo slyšet. Pořád jste doufal v zajímavou nabídku z ciziny?

„Klidně bych to s Dynamem podepsal dřív, ale můj agent mi poradil, abych ještě počkal. Během července jsem odmítal nabídky, které nebyly zajímavé pro mě ani pro rodinu, a pak jsme čekali na ještě jeden klub ze Švýcarska. Měl se tam měnit majitel, ale po postupu do Evropské ligy zůstal ten původní. Takže zůstávám v Budějovicích.“

Nic ve zlém, ale bude vás bavit hrát o záchranu v provinčním klubu?

„S tím hraním o záchranu to snad nebude tak horké. Víte, v posledních letech dělám fotbal pro radost, práce mě pořád baví. Dál mám každé ráno chuť vstát a podstupovat galeje na trénincích, jako třeba teď o repre pauze. Těším se i na českou ligu, poctivě jsem ji sledoval. Dobře vím, že je po fyzické stránce dost náročná a že většina hráčů v sobě má zarputilost i taktiku.“