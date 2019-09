Slavia - Slovácko: Před Interem čeká postrach favoritů, co sestava? | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20. Hušbauer, 30. Coufal, 78. Provod Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka, Zelený – Traoré – Hora, Stanciu (79. Van Buren), Hušbauer, Olayinka (69. Provod) – Milan Škoda (C) (75. Tecl). Hosté: Porcal – Reinberk, S. Hofmann, Mich. Kadlec, Šimko (57. Divíšek) – Havlík, V. Daníček (C) – M. Petržela (76. Hellebrand), Sadílek, Kalabiška (71. O. Šašinka) – Zajíc. Náhradníci Domácí: Kovář, Holeš, Tecl, Van Buren, Provod, Souček, Frydrych Hosté: Trmal, Divíšek, Hellebrand, Krejčí, Tischler, Šašinka, Vasiljev Karty Domácí: Hovorka Hosté: M. Petržela, S. Hofmann, Reinberk Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Kříž (Lerch) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 13 789 diváků

Sama tabulka varuje: Slovácko je momentálně PÁTÝ nejlepší tým ligy. Velmi slušný vstup do sezony navíc podpírá ještě něco. Výběr Martina Svědíka vyhrál na Letné i ve Štruncových sadech. Páni... Slávistický kouč Jindřich Trpišovský si při skládání sestavy na dnešní zápas musí opravdu dávat bacha.

Těžko se základní jedenáctka zatřese jako třeba proti Bohemians, proti nimž nastoupilo po prvním zápase play off Ligy mistrů s Kluží deset jiných hráčů. Přitom „sešívaní“ během minulého týdne dotáhli tři nové posily – Jakuba Horu, Ladislava Takácse a Lukáše Provoda – a třeba se na ně už dneska dostane, i když nejspíš ne v základní sestavě.

Všeho radši s mírou. A s velkou obezřetností.

Pravděpodobná sestava Slavie Markovič Holeš Kúdela Hovorka Zelený Souček Ševčík Traoré Hušbauer Olayinka Škoda

Sparta vstupovala do nové sezony opět s velkou nadějí, že už to konečně bude lepší. Ale Slovácko ji na jejím hřišti seklo 2:0.

Ani ne o měsíc později pak vyrazilo do Plzně, a světe, div se, další výhra 2:0.

„Velice dobré výkony, zasloužené výhry,“ smeknul v rozhovoru pro klubovou televizi kouč Jindřich Trpišovský.

Druhá věc je, že Slovácko už má za sebou i unikátní výbuchy. Třeba týden po výhře na Spartě prohrálo doma s nováčkem z Českých Budějovic. V Jablonci o další týden později schytalo šestku...

„Každopádně to chce co nejméně ztrácet míče a nepouštět je tak do situací, které umí. Určitý návod si můžeme vzít právě z těch dvou zápasů, poučení. Sparta i Viktorka si proti nim vytvořily minimum šancí, a naopak v protiútoku bylo Slovácko velmi nebezpečné,“ všimnul si Trpišovský.

Koneckonců právě Trpišovský už má s dnešním soupeřem jednu nepříjemnou zkušenost. V dubnu 2018, tedy na startu svého slávistického angažmá, se mu Slovácko s tehdejším koučem Michalem Kordulou ubránilo. Naháněná lídra Viktorie Plzeň ztratila výsledkem 0:0 jakýkoliv smysl.

A ještě jedna věc, červenobílí těsně před reprezentační pauzou ztratili dva body v Opavě kvůli vyrovnávacímu gólu ze závěru zápasu.

Opava - Slavia: Totální šok pro Slavii! Kovář promáchl, Žídek srovnal na 1:1!

„Proto má tohle utkání prioritu. Myslíme jen na něj, byť v hlavě Inter Milán už logicky máme taky. Musíme vybrat hráče v nejlepším stavu a nejschopnější ten zápas zvládnout,“ ohlíží se Trpišovský na čtvrteční a páteční tréninky, kdy už mužstvo bylo pohromadě po reprezentačních srazech.

Nejistý start visí stále u brankáře Ondřeje Koláře, který se zranil těsně před duelem v Opavě, ale na Interu by neměl chybět.