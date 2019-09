Mešanovič: Zlomil to čtvrtý gól. S Komličenkem jsme jiný tým | iSport.cz

Byl to i on, kdo boleslavským fanouškům zařídil sladké sobotní odpoledne. Útočník Muris Mešanovič byl proti Příbrami u tří ze šesti gólů, dva vstřelil a na další nahrál. „Naprostá spokojenost,“ vykládal, když se po zápase zastavil u novinářů. „Po reprezentační pauze nikdy nevíte, jak to bude vypadat, ale zvládli jsme to. Výsledkově víc než herně, ovšem to vůbec nevadí.“