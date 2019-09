Trpišovský chválil Traorého i basketbalisty. Střet s Contem je pocta | iSport.cz

S čím jste šli do zápasu?

„Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká. Že Slovácko je pracovité mužstvo, které dobře napadá a umí balon efektivně získat. Vyhráli na Spartě i v Plzni, podobné zápasy naturelu mužstva svědčí. V první půli jsme kontrolovali hru, dali jsme dva góly. A měli i řadu dalších možností. Druhý poločas byl studenější. Měli jsme slabší pasáže, zkazili spoustu míčů. Sice jsme přidali třetí gól, ale hrát jsme mohli líp. Třeba proti utkání v Opavě však byl výkon celkově diametrálně rozdílný.“

Ibrahim Traoré nastoupil místo Tomáše Součka na pozici šestky. Jak novou roli zvládl?

„V týdnu se nám bohužel zranil Laco Takács, kterého jsme tam chtěli vyzkoušet. Vzhledem ke stavu hráčů z reprezentace, jsme se rozhodli takto. Bylo to trochu riziko, ale Ibra je velice klidný na míči. Rychle s ním pracuje, má dobré krytí. Apelovali jsme na ostatní hráče, že musí po ztrátě míče víc pracovat dozadu, když nemáme Suka. Ibra byl podle mě sedmdesát minut nejlepší na hřišti. Pak už to dohrál trochu ležérně, ale ukázal, že je další varianta.“

Odchodem Alexe Krále je uvolněné místo ve středu zálohy. Řekl si Josef Hušbauer dalším dobrým výkonem o šanci v Miláně?

„Varianta to určitě je. Nechci moc odkrývat karty. Bude záležet na rozestavení, ve kterém nastoupíme. Inter má odlišný styl třeba oproti Dortmundu, hraje v rozestavení 3-5-2. Hušby je velmi produktivní. Dostane se do první situace, která není vůbec jednoduchá a vyřeší to dobře. Podobná rozhodnutí má skvělá, v tom je silný. Po odchodu Alexe je na tu pozici samozřejmě o hráče míň.“

Jak se těšíte na úterní bitvu na hřišti Interu? Věříte, že můžete uspět?

„Kdybych nevěřil, tak tam nemusím jet. Věřím, že předvedeme kvalitní výkon a budeme rovnocenným soupeřem. Víme, že mají nového trenéra i hráče. V létě investovali spoustu peněž. Ale bude to pro ně čtvrtý soutěžní zápas, malinko se zatím sžívají s novým stylem i způsobem hry. Trochu mi to připomíná nás, když jsme začínali tady. Ale přesto své zápasy zvládají, mají převahu a dávají spoustu gólů.“

Co bude důležité?

„Je otázka, jak se vyrovnáváme s vysokou návštěvou, prý tam má být šedesát tisíc lidí. Všechny stadiony, které nás čekají, jsou skvělé, ale nám se bude hrát líp doma. Pokud v Miláně předvedeme výkon, který jsme proti silným týmům v minulosti předvedli, rozhodne to, kolik chyb uděláme. Jedeme se porvat o dobrou prezentaci.“

Berete souboj s Antoniem Contem jako největší výzvu trenérské kariéry?

„Slyšel jsem od Pavla Nedvěda, že je to jeden z nejnáročnějších trenérů. Jeho doménou je soupeře přeběhat. Ale je tam od léta, tak věřím, že se to ještě tolik neprojeví. On je samozřejmě skvělý trenér, zažil úspěchy v Itálii, Anglii. Trénoval reprezentaci. Pro mě je obrovská pocta, že tam můžu stát s ním, podobně jako třeba se Sarrim.“

V posledních dnech fotbal mezi sportovními fanoušky trochu zastínil basketbal. Sledoval jste úspěšné tažení české reprezentace na MS?

„Sledoval. Na základce jsem měl problémy s dvojtaktem, brzo jsem zjistil, že v tom sportu bych neuspěl (usměje se). Pro diváky je to skvělý sport, padá spousta bodů. Já se občas dívám na NBA. Reprezentaci jsem fandil, bylo vidět, že jsou hrozně hladoví, že se chtějí obětovat. Skvěle nás reprezentovali, byla radost se na to dívat. Obecně mám rád akční sporty, kde se něco děje, jako je fotbal, hokej, basket… Třeba baseball je na mě pomalý. A navíc hrozně závidím basketbalovým a hokejovým trenérům jejich možnosti – oddechový časy nebo mít hráče během zápasu u sebe a neomezeně je střídat.“