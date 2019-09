Lischka poprvé v áčku Sparty: Vysněný debut? Až zvládnu celý zápas | iSport.cz

Dosud jste hrál zápasy jen za třetiligovou rezervu. Musel jste si zvykat na ligové tempo, nebo to bylo bez problému?

„Je to jiné než za béčko. Třetí a první liga se vůbec nedá srovnávat, ale neřekl bych, že bych si musel zvykat. Vstoupili jsme do utkání dobře, vstřelili brzy branku a to nás uklidnilo.“

Získali jste tři body, poprvé vyhráli venku a navíc udrželi čisté konto. Byl to pro vás vysněný debut v dresu Sparty?

„Neřekl bych, že byl vysněný. Kdybych vydržel odehrát celý zápas, bylo by to ještě lepší. Jinak si ale myslím, že jsme zápas v rámci možností zvládli dobře. Vyhráli jsme, vstřelili dva góly a žádný nedostali. To je pro nás v tuto chvílí hodně důležité.“

Sparta měla v této sezoně poměrně výrazné potíže se složením stoperské dvojice. Bral jste na vědomí, co tým trápí a abyste tento problém pomohl i vyřešit?

„Šel jsem do zápasu s tím, že je důležité udržet vzadu nulu a od toho se odrazit dál. Trenér kladl velký důraz na to, že dopředu si sice vždycky nějaké příležitosti vypracujeme, ale vzadu máme kolikrát velké problémy. Apeloval, že nemůžeme dostávat tolik branek. A to byl náš cíl.“

Hodně vám při defenzivní činnosti pomáhali dva střední záložníci Ladislav Krejčí a Georges Mandjeck, díky kterým se vám se Semihem Kayou hrálo lépe, že?

„Určitě. My měli za úkol uhlídat dva vysoké zlínské útočníky, kteří na nás hráli. I proto trenér určil rozestavení se dvěma defenzivními záložníky a ti nám pak výrazně pomohli. Nějaké závary v obraně byly, hlavně když šly centry do vápna ze stran. Ale myslím si, že obecně to bylo lepší než v minulých zápasech.“

Vystřídal jste po 70 minutách, kdy budete připravený na celý zápas?

„Braly mě křeče v lýtku, takže jsem si radši o střídání řekl, aby se někdo pro jistotu připravil. Nechci říkat termín, kdy budu na 100 procent připravený. Půjdu zápas od zápasu a uvidím, jak se budu cítit. Třeba už ten příští zvládnu celý.“

Příští duel je derby se Slavií. Uklidnilo vás, že jste před ním dokázali poprvé vyhrát venku?

„My jsme do Zlína s tím jeli, že tu chceme vyhrát, abychom se nakopli před tím programem, který nás v příštích dnech čeká.“