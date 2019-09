Wilczek: Vyloučení Sivoka? V pořádku, i legendy musí jít příkladem | iSport.cz

Vysvětlete, prosím, proč rozhodčí Ondřej Pechanec jednal správně.

„My na rozhodčí apelujeme, ať jsou k nesportovnímu chování naprosto nekompromisní. A pan Sivok se bohužel dopustil nesportovního chování hned ve dvou případech. Z tohoto důvodu dostal velice správně dvě žluté karty, tudíž červenou. Pokud by takhle pan Pechanec nepostupoval, měl by problémy s námi.“

Takže je teď takové trestání trendem? Jana Adámková nedávno udělila druhou žlutou kartu opavskému Václavu Jurečkovi za větu „To si děláš prdel“

„Samozřejmě. Přece nebudeme tolerovat to, co si hráči vůči rozhodčím dovolují. Proto jsme nastavili tento nekompromisní trend nejen u hráčů, ale i u funkcionářů. Pokud by to rozhodčí neplnili, budou mít problémy s komisí.“

A nepřijde vám žlutá karta za Sivokovu nevulgární větu „To si děláš srandu“ moc přísná?

„Musíte se podívat, jakým způsobem tu větu řekl. Běžel, rozhazoval rukama, gestikuloval, takže jasná první žlutá karta.“

Druhá byla za zatleskání.

„Když hráč rozhodčímu ironicky zatleská před očima, taky není co řešit.“

Českobudějovický trenér David Horejš po zápase mluvil o chybějícím respektu vůči fotbalovým legendám. Mají od vás sudí nějaké interní pokyny, že by se k některým hráčům měli chovat citlivěji?

„Vůbec ne, musíme používat stejný metr. Je to přesně naopak, tyhle osobnosti by přece měly jít dětem příkladem. A to nejen svou hrou, ale i chováním. Pokud tohle nerespektují, budou trestaní. Nemáme pravidla pro osobnosti a pravidla pro méně známé hráče. Pravidla jsou jen jedna, pro všechny stejná. Opakuju: na rozhodčí apelujeme, ať přistupují ke všem stejně a tyhle věci trestají v první i devadesáté minutě jedním metrem.“

Mimochodem, co říkáte na situaci z 83. minuty zápasu Zlín-Sparta, kdy hlavní rozhodčí Jiří Houdek odpískal Spartě ofsajd ještě dřív, než mu asistent Tomáš Mokrusch postavení mimo hru signalizoval?

„Vysvětlení je jednoduché: asistent dal tuhle informaci do komunikátoru dřív, než stačil zvednout praporek. Hlavní rozhodčí to hned pískl, byl strašně rychlý. Vypadá to divně, ale tím, že mají komunikátory, je to pochopitelné.“