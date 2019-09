Sivok promluvil o vyloučení: Zvláštní. Přeci k sudímu nepůjdu krokem | iSport.cz

Po zápase v Ostravě jste nemluvil, jak to všechno hodnotíte s odstupem jednoho dne?

„Byla to hodně zvláštní červená karta. Neudělal jsem žádný hrubý faul, ani jsem nijak zvlášť nevynadal rozhodčímu. Je mi šestatřicet a tohle byla moje teprve čtvrtá červená v kariéře, nejsem zákeřný.“

Můžete potvrdit, že jste první žlutou dostal za to, že jste se zeptal rozhodčího Ondřeje Pechance, jestli si dělá srandu?

„Přesně takhle to bylo. Běžel jsem za ním z pozice kapitána, protože mi přišlo, že neodpískal jasný faul na našeho Rabušice po loktu na půlce. Málem jsme z toho dostali gól, jinak bych za ním neběžel. Byl jsem kapitán – a pokud cítím, že se stala nespravedlnost, ozvu se. Proto jsem se zeptal sudího, jestli si dělá srandu. Chtěl jsem po něm vysvětlení, ale on mi hned dal žlutou. Nebo jestli jsem ji dostal proto, že jsem na něj naběhnul? Přece k němu nepůjdu krokem, jako stoper jsem byl daleko. Tahle žlutá mě mrzela víc než ta druhá.“

Budete příště větší diplomat, nebo se kapitánská páska vrátí k dlouhodobému lídrovi Jiřímu Kladrubskému, abyste měl klid?

„O tom se ještě budeme bavit, musí si to rozhodnout trenér. Kapitánem je Kláda, ale on přece taky musí komunikovat s rozhodčím. Jako všichni ostatní kapitáni. Chápu, že sudí mají nějak nastavená pravidla, ale to bychom s nimi nakonec nemohli mluvit vůbec. Souhlasím s tím, že metr má být pro všechny stejný, ale strašně mě to frustrovalo.“

Proto jste v 92. minutě sudímu Pechancovi ironicky zatleskal? Následovala druhá žlutá a červená.

„Měl jsem za to, že byl na mě faul, ale odpískal to proti nám. Nechtěl jsem to komentovat, jen jsem se usmál a zaplácal dlaněmi.“

I tohle ovšem podle místopředsedy komise rozhodčích Martina Wilczeka na žlutou stačí.

„Uznávám, že to ode mě nebylo nejlepší řešení. Jsem horkokrevný a měl jsem toho hodně na jazyku, ale spolknul jsem to. Proto jsem jen tleskal, nechtěl jsem sprostě urážet.“

Máte pocit, že rozhodčí Pechanec pískal tendenčně v neprospěch Budějovic? Kromě vás zápas s Plzní mine další dva vykartované hráče.

„Ne, beru to sportovně. Stalo se to, už to nevrátím. Rád se s tím rozhodčím potkám, můžeme si to vyříkat. Rád bych věděl, kde jsou hranice. Že hráč v emocích občas ujede? Tohle přece musí vědět i rozhodčí.“