Smolaře Čermáka v Plzni sráží zranění. Nevypadá to dobře, mrzí Vrbu | iSport.cz

Čermák už Plzni vypadl ze sestavy během července kvůli svalovému problému, vynechal čtyři ligové zápasy. Vrátil se ve velkém stylu na konci srpna - demolici s Opavou (4:0) řídil gólem a třemi asistencemi. „Asi to byl dokonalý návrat,“ culil se šikovný levák. Podílel se i na následné výhře v Příbrami (2:1).

To ale netušil, že ho smích brzy zase přejde.

Pětadvacetiletý hráč makal naplno během celé reprezentační přestávky, trenér Vrba s ním počítal do základu na pondělní dohrávku s Jabloncem. Jenže na konci týdne dostal Čermák opět vynucenou stopku.

Podle informací iSport.cz šel při jednom z posledních tréninků do šprajcu a bylo zle. Odneslo to koleno, kvůli kterému pauzíroval v závěru uplynulé sezony. „U Aleše se bohužel obnovilo zranění kolene, vypadá to, že bude marodit trochu déle. Ale nebudu říkat, jak dlouho. Když bych řekl nějaký termín a hráč by nastoupil dříve, tak to někteří z vás mohou brát osobně. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat, nevypadá to ovšem moc dobře,“ pravil po pondělní výhře s Jabloncem (3:2) trenér Pavel Vrba.

Když je Čermák zdravý, plní roli klíčového dirigenta ofenzivy. V aktuální sezoně patřil v každém zápase k nejlepším hráčům. Ve čtyřech ligových zápasech stihl čtyři asistence a jeden gól, o jeho výstavním představení proti Opavě už byla řeč. Bohužel, jakmile naplno rozbalí své schopnosti, přijde opět vynucená pauza…

Vrbovi řeší problém s obsazením podhrotové desítky, kde Plzeň po ukončení kariéry Daniela Koláře dlouhodobě hledá správnou náhradu. Proti Jablonci tam nastoupil Tomáš Hořava, který ale lépe funguje na pozici níž.

Čermák určitě nestihne sobotní duel v Českých Budějovicích, s velkou pravděpodobností ani následný šlágr se Spartou. Během října čeká na českého vicemistra náročný trojboj v Mladé Boleslavi, s Baníkem Ostrava a se Slavií. Zatím nikdo neodhadne, zda už bude levonohý hračička k dispozici.

Další hráči se ale Plzni postupně uzdravují. Kapitán Roman Hubník nastoupil v neděli za třetiligové béčko proti Táborsku (1:2 po penaltách), k týmu už se připojil Joel Kayamba. Oba by mohli stihnout sobotní výjezd na jih Čech.