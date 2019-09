Třaskavý návrat na Spartu. Stanciu si určitě něco vyslechne, tuší Jílek | iSport.cz

Ve Spartě si ho vážili. Patřil k jejím největším hvězdám. Častokrát na něm závisel úspěch celého týmu. To už ale dávno neplatí a momentálně je Nicolae Stanciu u fanoušků letenského klubu na černé listině znepřátelených hráčů. Možná podobně jako třeba plzeňský David Limberský nebo ostravský Milan Baroš.

Proč? Za vším stojí jednak jeho prohlášení, že z klubu neodejde do doby, než s ním vybojuje nějakou trofej. Za druhé pak to, že po „odskočení si“ do saúdskoarabského Al Ahlí se vrátil do Čech, konkrétně k hlavnímu rivalovi, do Slavie.

V neděli by se měl Stanciu poprvé vrátit na Letnou. Sparta totiž přivítá právě Slavii. Fanoušci Letenských chystají pro rumunského fotbalistu nemilé přivítání. „Donesla se ke mně určitá informace o protestu, který by tu před zápasem měl proběhnout. Takové věci, které se ve spojení se Stanciem odehrály, se neodpouštějí. Ať už ve Spartě, nebo ve Slavii. Určitě si tady něco od fanoušků vyslechne,“ předpokládá trenér Sparty Václav Jílek.

„To, co udělal, se nedělá. Aby takto odešel, navíc po prohlášení, co vydal. V tom to bude určitě specifické derby,“ uvedl kapitán Sparty Martin Frýdek. „Skoro všichni jsme s ním ve Spartě hráli. Budeme o něm vědět, je to kvalitní hráč, ale my se musíme soustředit spíše na sebe než na něj,“ doplnil.

Podobně to vidí i Michal Sáček. „Nika známe dobře a víme, jaké kvality ve finální a předfinální fázi má. Musíme si na něj dát pozor, ale ne jen na něj, ale na celou Slavii,“ dodal.

Pokud Stanciu nastoupí a ustojí tlak, který na něj bude bezpochyby ze strany fanoušků vyvinut, dá se očekávat, že bude patřit ke klíčovým mužům derby. Totéž platí i o Guéloru Kangovi ze Sparty. Právě výkon této dvojice může být ve finále klíčem k vítězství jedno či druhého pražského „S“.

„Souboj Kanga Stanciu je v první řadě mediálně zajímavé téma. Proběhne určitě mnoho srovnání těchto dvou hráčů. Je otázka, zda nastoupí jeden, oba, nebo žádný. Pokud nastoupí oba, tak jak jeden, tak druhý jsou skvěle disponovaní do útočné fáze a mají schopnost udělat v zápase klíčový rozdíl. Říct momentálně, kdo z nich bude mít větší vliv na výsledek, nedokážu. Oba ale mohou být ve výsledku jazýčkem na vahách,“ konstatoval trenér Sparty Jílek.

