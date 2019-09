Zklamaný Hašek po remíze: Sedm minut jsem přemýšlel a sedm řval | iSport.cz

Cestu za vítězstvím jste si zkomplikovali hned na začátku. Čím to, že jste už v šesté minutě prohrávali?

„Někdy přijdete na plac, jezdíte a šlape to, ale někdy vám to neběhá a nejste připravení tak, jak byste měli být. My proti Zlínu podle všeho dobře připravení nebyli. Hráči jsou jen lidi, ale v konečném důsledku to jde za trenérem. Do zápasu jsme vstoupili špatně, přičemž slovo špatné je ještě mírné.“

Co se s vámi dělo?

„Na začátku jsme vyzařovali zhruba takovou energii jako kluci o Velikonocích, když si vezmou pomlázky a jdou koledovat. Rychlý gól byl vyústěním toho, co jsem na hřišti viděl. Pak jsme se z toho dokázali otřepat, ale pořád to bylo málo. Doufal jsem, že o poločase za stavu 1:1 k týmu promluvím a kluky uklidním, ale prožili jsme katastrofální poslední minutu první půle a znovu inkasovali. Proti Maškovi nikdo nevystoupil, jeho střela podle mě byla chytatelná.“

V jaké náladě jste dorazil do kabiny?

„Byl jsem naštvaný. Prvních pět nebo sedm minut jsme s kolegy přemýšleli, co s tím udělat. Prohrávali jsme, spousta kluků nehrála dobře a celý tým působil pohybově nejapně. Proto jsme do toho docela dramaticky sáhli: do druhé půle jsme udělali dvě střídání a změnili rozestavení z 3–4–3 na 3–5–2 s dvěma klasickými útočníky.“

K tomu jste se chtěli propracovat už v letní přípravě, viďte?

„Přesně tak. Chtěli jsme vpředu mít dva silné chlapy, kteří dokážou uhrát míč ve všech situacích. K tomu potřebujete dva připravené borce a ještě třetího na dostřídání. Do stavu, kdy bychom na to mohli pomýšlet, jsme se dostali až teď proti Zlínu.“

SESTŘIH: Bohemians - Zlín 2:2. Dvakrát se trefil Havel, hosté dohrávali v deseti Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Podle zlepšeného výkonu ve druhém poločase se zdálo, že vám změna rozestavení pomohla. Vidíte to stejně?

„Jako mávnutím proutku se změnil průběh hry. Najednou jsme začali soupeře včas dostupovat, byli jsme úspěšnější v soubojích a rychle jsme se dostávali nahoru. Pomohlo, že jsem o tom sedm minut přemýšlel a dalších sedm minut na hráče řval. Dělám to nerad, ale musel jsem. A ještě ke změnám ve druhé půli: Kuba Rada nám ve středu zálohy dal kvalitu v rozehrávce. Vyrovnali jsme a měli ještě dostatek situací na to, abychom mohli vyhrát.“

Mrzelo vás, že jste nevyužili přesilovku po vyloučení zlínského Zdeňka Folprechta čtvrt hodiny před koncem?

„Možná kdyby ta přesilovka byla delší… Pak by naše šance na vítězství byly logicky větší. Upřímně, Zlín mohl dostat červenou kartu i dřív. Rozhodčí Adámkovou chci za zápas pochválit, ale minimálně dvakrát měla ruku v kapsičce, přesto kartu nakonec nedala.“

Podruhé jste nasadil halvbeka Milana Havla, který na konci letního přestupního okna přišel na podzimní hostování z Plzně. Pochválil jste ho za dva góly? Navíc nebyl daleko od hattricku.

„V Plzni hrál spíš krajního beka, zatímco u nás je halvbek a proti Zlínu začal opatrně. Ze začátku vycouvával situace, po ztrátě míče často vyklízel pozice a mazal zpátky. Ve druhé půli se odšpuntoval, uvolnil a většinu věcí dělal správně. Dostal se do herního transu a byl jedním z hráčů, kteří pomohli k naší proměně. V první půli jsme nepodali standardní výkon, ale ve druhé jsme to měli urvat. S dvěma body navíc bychom na tom byli líp.“