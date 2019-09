Derby Sparta - Slavia: Kaya znovu nahoře. Turek si vybojoval sestavu, proč ho má ráda kabina? | iSport.cz

Nahoru, dolů a nyní je to zase nahoru. Kolem tureckého zadáka je to hotový blázinec. Málokdo by takové turbulentní zacházení vydržel. Vždyť osmadvacetiletý obránce začínal sezonu jako stoper číslo jedna. Jenže po domácí porážce se Slováckem byl ze sestavy odebrán. Na další šanci od první minuty čekal bývalý zadák Galatasaraye dlouhé dva měsíce.

Během nich se na Letné semlela spousta věcí. Sparta vypadla z Evropské ligy, postupně se protočily snad všechny stoperské varianty a Kaya koketoval s izraelským Maccabi Haifa. K dohodě však nedošlo a dva roky stará akvizice za 52 milionů korun zůstala i nadále v Praze.

Toho trenér Václav Jílek využil a Kayu postavil ve Zlíně vedle Davida Lischky, čímž opět vsadil na novou stoperskou dvojici. Jenže tentokrát to vyšlo. Sparta udržela čisté konto a navíc Ševcům, kteří do útoku nasadili Tomáše Poznara a Wágnera, nedovolila ani jednu střelu na branku.

„Volba na Semiha padla logicky poté, co Lukáš Štetina měl v předchozích zápasech problémy, tak jsme chtěli udělat změnu,“ vysvětlil po utkání sparťanský kouč. A fungovalo to. Lischkův zápasový report byl ohromující. A ani turecký parťák si nevedl zle. Úspěšnost v soubojích měl 79 % a přihrávek 84 %.

Známé pravidlo praví, že vítězná sestava se nemění. V tom případě obrana, která udržela pro Spartu nulu vzadu, už vůbec ne. Jenže dvakrát to Jílek dodržel, dvakrát si naběhl. Nejdříve propadli Štetina s Costou proti Trabzonsporu (2:2), po nich na dobrý výkon nenavázali Uroš Radakovič s Dávidem Hanckem v Liberci (1:3).

Ani nedělní výkon se Zlínem nebyl v Jílkových očích ideální. Ve hře viděl několik nedostatků, které mu dělaly starosti. „Je potřeba, aby obranná čtyřka fungovala v nárocích, jaké na ni máme. Zápas ve Zlíně jsme zvládli, na druhou stranu tam byly i nedorazy a soupeř to nevyužil. Byl bych rád, abychom měli ukotvenou dvojici stoperů a mohli se o ně opřít,“ zdůraznil.

S tvrzením, že by duo Kaya, Lischka mohlo fungovat, částečně souhlasí i Erich Brabec, který v minulosti oblékal dres obou dnešních soupeřů: „Nyní je v sestavě levák a zkušený stoper. Jsem zvědavý, jak si povedou dál. Ono je strašně těžké cokoli hodnotit po jednom utkání. Teď bych ještě neřekl, že problém je vyřešený. Je to běh na dlouhou trať, stopeři ve Spartě si za poslední měsíce užili své. Trenér chce vždycky svému týmu pomoct a chyby dělají i stopeři ve světě.“

Kaya však u Jílka nemá navrch jen pro své zkušenosti, ale především i díky náklonnosti kabiny. „Tým Semiha bere, vnímá ho velmi dobře,“ prohlásil po letní přípravě. Rodák z Bergamy není typ, který by kvůli své pozici dělal v šatně nepořádek. Naopak. Mezi hráči je oblíbený. Plynule ovládá angličtinu, tudíž nemá problém se s kýmkoli pustit do řeči.

A tohle bere Jílek na vědomí. Momentálně může vybírat ze čtyř možných středních obránců. K dispozici jsou Lischka s Kayou a Hancko se Štetinou. „Semih má schopnost dobře číst hru a řídit ji. Může tam být určitý jazykový problém, ale na této úrovni jsou hráči schopní toto vnímat,“ uvedl Jílek.

Jak bylo řečeno – stopeři s nulou se (ne)mění, nebo půjde sparťanský kouč proti proudu?