Páník žasl nad gólmanem a pohádal se s Procházkou: Někdo nesnáší kritiku | iSport.cz

Jak zápas hodnotíte?

„Cílem bylo eliminovat dva útočníky Boleslavi. V první půli jsme byli málo agresivní, odcouváváli jsme od těchto hráčů, ti dva z nás udělali trhací kalendář. Ve druhé půli jsme trošku přitlačili, lépe je dostupovali, ale bohužel jsme nedali gól. Měli jsme čtyři pět gólových situací, ale buď jsme to netrefili dobře, nebo to vychytal gólman, kterého jsem viděl poprvé v životě. Podal vynikající výkon. I kdybychom dnes hráli do půlnoci, gól nedáme, byl to takový zápas.“

I Mladá Boleslav však měla hodně šancí.

„Domácí mají nahoře obrovskou sílu, mají pět vynikajících ofenzivních hráčů, kteří nám dělali obrovské problémy a pokud nedáme s takovým soupeřem aspoň kontaktní gól, nemáme právo si odtud něco odvézt.“

Jak je možné, že po dvou vašich rozích šli domácí dvakrát sami na bránu?

„Taky jsem se tomu divil, co ti hráči dělali. Ti čtyři, kteří to mají zajišťovat, chtěli být moc ofenzivní, prostě reagovali špatně. První půle to byla hrůza, druhou už jsme to zvládali lépe, samozřejmě jsme je na to upozornili. Boleslav mohla dát dalších pět gólů, první dali z rohu, kdy tam byla skrumáž, prosadili se silou. A druhý gól jsme jim namazali sami, hrajeme bago ve velkém vápně a pak to domácí, protože mají chytré hráče, dořeší.“

O čem jste se dohadoval s Václavem Procházkou po jeho nepovedené rozehrávce?

„To si nechám pro sebe, takové věci se nevytahují. Vytýkal jsem mu samozřejmě chybu, ale někteří hráči nesnášejí kritiku a chtějí převést svoje vlastní chyby na druhé hráče, což je špatně. Hráč si má svou chybu uvědomit a ne přehazovat odpovědnost na jiného.“