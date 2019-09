Sparta - Slavia: Penalta? Dětinská chyba, zoufal si Frýdek | iSport.cz

Kapitán Sparty byl u momentu, po kterém slávisté vstřelili první branku zápasu. V 19. minutě srazil ve vápně Tomáše Součka. Ten, ač byl sám faulován, postavil si míč na penaltu, kterou chladnokrevně proměnil. „Sám nevím, proč jsem tam takovým způsobem šel. Byla to dětinská chyba, která podle mě dokonce rozhodla o osudu celého utkání,“ mrzelo po prohraném utkání sedmadvacetiletého Frýdka.

Proč se podle vás Spartě 294. derby pražských „S“ tolik nepovedlo? V čem vidíte hlavní příčiny porážky?

„Těžce jsme se dostávali do šancí. Slavia dobře bránila a naopak naše chyby potrestala. Tím ale nechci říct, že bychom hráli dobře, to vůbec. Je vidět, že mají dobrý tým.“

V závěru jste měli pár možností alespoň na zkorigování výsledku. Proč se nepodařilo vstřelit kontaktní branku?

„Pár šancí tam bylo, ale chyběl nám klid v zakončení. Těžce se mi to hodnotí. Nevím, čím to bylo. Nezvládli jsme to. Mrzí nás to.“

Jak jste viděl penaltovou situaci?

„To byla jasně moje dětinská chyba. Neměl jsem chtít hrát balon. Jde to jednoznačně za mnou. Myslím si, že to dokonce rozhodlo celý zápas. Kdybychom vstřelili třeba první gól my, tak to podle mě zvládneme. Tohle jde za mnou a sám si nyní nedokážu vysvětlit, proč jsem tam šel takovým způsobem.“

Zlomil vás definitivně druhý gól? Přeci jen byl hodně smolný, když se míč po nepřesné střele Petera Olayinky odrazil do sítě od Michala Sáčka, který v tu chvíli klečel na kolenou a neměl šanci reagovat.

„Sice byl hodně smolný, to ano, ale i tak jsme tam ještě nějaké šance měli. Mohli jsme to zdramatizovat. Nemyslím si, že by nás druhý gól zlomil.“

Znovu se mezi střelce zapsal Tomáš Souček. Nedochází už k určitému komplexu? Dal šestý gól proti Spartě v pátém zápase.

„Bohužel dal gól z penalty. Nevím, co na to říct.“

V příštím ligovém kole hrajete v Plzni, což bude další důležitý a náročný zápas. Dokážete se z porážky v derby do té doby dostat?

„Ještě hrajeme ve středu pohár v Jihlavě. Musíme to zvládnout. Nebude to nic jednoduchého, ale oklepat se z toho musíme.“