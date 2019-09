Jílek: Slavia neukázala žádný uragán. Lépe řešila klíčové momenty | iSport.cz

Vyhrál derby chytřejší tým?

„Vyhrál tým s lepší kvalitou řešení situací v klíčových momentech.“

Znovu jste sáhl do složení obranné čtyřky. Proč jste se rozhodl přesunout Martina Frýdka zpět do středu zálohy?

„Chtěli jsme udržet rozestavení 4-2-3-1. Chtěli jsme reagovat na vysoko postavené beky soupeře a přitahování křídelních hráčů dovnitř. Proto jsme chtěli mít na hřišti dvě šestky. V danou chvíli (při zranění Ladislava Krejčího) se nabízelo posunutí Frýdka, jako typologicky nejvhodnějšího hráče, zpět a tím pádem jsme vrátili Matěje Hanouska na pozici levého obránce.“

Sparta - Slavia: Hušbauer trefil nešetrně Tetteha a po druhé žluté musí do sprch!

Co byly podle vás zlomové momenty?

„Určitě první dva góly. Slavia vyhrála 3:0, pro všechny to bude jednoznačné, potvrdila kvalitu, běžecky byla silná. Ale neměla víc gólových situací než my, nebyl to žádný uragán. My jsme v klíčových dvou situacích v obraně nezvládli činnost, kterou jsme měli. Třeba podle mě měl Martin lepší pozici než Masopust před třetím gólem. Stejně tak Plavšič, který šel sám na branku a mohl utkání zdramatizovat a mohlo to dopadnout, nebo se vyvíjet, jinak. Rozhodující okamžiky vyřešila Slavia, my ne.“

Budete hráčům vyčítat, že po vyloučení Josefa Hušbauera nebyl tlak tak velký a rozehrávka byla zdlouhavá?

„Reakce by měla být taková, abychom udrželi šířku hřiště, dávali rychleji míče a tlačili se do zakončení. Toho tam bylo málo. Slavia cukla níž, hrála kompaktně, aktivně a nenechávala nám tolik prostoru. Čekal jsem, že v tu chvíli budeme mít větší nabídku, více se tlačit na balon a do volných prostorů a budeme přímočařejší v zakončení. Nedostali jsme se ale do trvalého tlaku.“

Co může tato prohra udělat s týmem a s klidem na práci pro vás osobně před dalším těžkým zápasem s Plzní?

„Máme tři dny do těžkého zápasu, kdy jedeme do Jihlavy, která je jedním z předních týmů druhé ligy. I proto si myslím, že nás nic snadného nečeká ani ve středu. Směrem k Plzni: je to další výborný tým. Nastaví nám to znovu více skutečný obraz naší kvality. Na určitých věcech se stavět dá, ale samozřejmě tam byly i situace, ve kterých se musíme chovat jinak. Tým to podle mě neovlivní. Je tam ještě právě zápas s Jihlavou, který bude mít také svůj vliv. Musíme si to dobře vyhodnotit, hodit za hlavu a jít dál.“

Po třetině základní části ztrácíte 12 bodů na čelo. Co vám dosavadní průběh sezony ukázal?

„Že máme před sebou ještě spoustu práce.“

