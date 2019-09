Monstrum se probírá! Krmenčík už střílí góly, Radovi se za urážku omluvil | iSport.cz

Dostal balon do pravé strany, zasekávačkou si ho přehodil na levou nohu, zmatený českobudějovický obránce Jiří Kulhánek jen stínoval útočníkův pohyb, ještě jeden dotek, pak pěkně placírkou vyvedený oblouk podél gólmana k tyči a Plzeň vedla.

Skvělá práce kanonýra. Tohle byl Michael Krmenčík v módu před zraněním.

Důvtipný. Přesný. Důrazný. Nekompromisní. „V Příbrami a poslední zápas doma s Jabloncem jsem to také podobně zasekával, ale moc mi to nevyšlo. Kluci v kabině si mě trošku dobírali. Teď jsem šel z boku zase skoro sám na bránu, ale viděl jsem, že mám po levici stopera. Zkusil jsem to zaseknout potřetí, pak si říkal ‚vystřel a tref bránu‘. Spadlo to za tyč, jsem rád,“ pravil po utkání.

Jenže v Českých Budějovicích se také ukázal druhý Krmenčík. Spalovač. I těch nejvyloženějších šancí. V zakončení uprostřed vápna selhal v prvním poločase, kdy ránu z dobré pozice namířil o metr vedle tyče. Po změně stran pak upaloval po vyhraném souboji s Lukášem Havlem sám na gólmana Jindřicha Staňka. Zase nic. Místo oslavy nabídl 26letý hromotluk jen gesto zmaru.

„Limba (David Limberský) mi to dal za obranu, já šel z úhlu sám. Chtěl jsem to dát na zadní tyč, ale musím pochválit domácího gólmana. Chytal fakt výborně, mně překazil asi dvě, tři šance a předvedl dobrý výkon,“ kroutil hlavou Krmenčík.

Do stoprocentní pohody mu několik procent, spíš desítek než jednotek, stále chybí. Přesto existuje mnoho důvodů si myslet, že se český reprezentant zvládne dostat na původní úroveň, nebo ji i přesáhnout, což je ostatně jeho cílem. Po operaci totiž vyslovil přesvědčení, že se vrátí ještě silnější. Tohle tvrzení zatím poněkud kulhá, nicméně Krmenčíkovi slouží ke cti, že na hřišti neskutečně dře, což je hlavní předpoklad k výstupu na původní úroveň.

Tvrdou a nesmlouvavou práci má v genech. Poctivostí a správným přístupem se vypracoval na špici. Stejně tak se nyní snaží na vrchol vrátit. Během zápasů se neustále nabízí. V Budějovicích se neštítil po zisku míče podniknout šedesátimetrový sprint, byť z akce kvůli špatné nahrávce nic nebylo. Vytrvale podstupuje souboje, přetlačuje se ve vápně, vzteká se, popichuje obránce. Tohle jsou přesně jeho úkoly. Víc gólů by časem mělo opravdu přijít.

V aktuálním ročníku Krmenčík skóroval šestkrát ve čtrnácti soutěžních utkáních, ovšem trefi l se jen ve čtyřech z nich. Dvakrát totiž vstřelil dvě branky v jednom duelu (Antverpy, Karviná).

„Už se cítím lépe. Po zranění nejsou první dva, tři zápasy ideální. Teď je to lepší, na hřišti je to snad i vidět a jsem prospěšný týmu,“ vykládal po výhře 3:0 v Českých Budějovicích.

Monstrum se zřejmě definitivně probírá ze spánku.

SESTŘIH: České Budějovice - Plzeň 0:3. Jasná výhra Viktorie, která se dotáhla na Slavii

Radovi se omluvil Divoké extempore z předchozího kola FORTUNA:LIGY je definitivně uhlazeno. Michael Krmenčík se omluvil trenérovi Petru Radovi za urážlivá slova, která mu adresoval v průběhu utkání s Jabloncem a jež byla zároveň zárodkem nechutné scény. Známý bouřlivák Rada si to šel se střelcem Viktorie o poločasové pauze vyříkat, načež došlo k fyzickému kontaktu a ostré hádce mezi ním a generálním manažerem západočeského klubu Adolfem Šádkem. Plzeň - Jablonec: Strkanice Rady se Šádkem! Do potyčky se vložil i Vrba

České Budějovice - Plzeň: Střídající Chorý přidává další gól, 0:3

České Budějovice - Plzeň: Řezníkův pas zužitkoval Procházka, 0:2