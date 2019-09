Rada vs. Šádek. Jak začala strkanice? Krmenčík měl kouče urazit | iSport.cz

Krátce nato, když Rada vyřkl z jeho pohledu vše podstatné, se k němu v prostoru mezi střídačkami přiřítil brunátný generální manažer Viktorie Adolf Šádek. Do kouče oběma rukama strčil. V tu chvílí začala mela. Rada si to nenechal líbit, chytil šéfa západočeského klubu za sako, obličej přilepil téměř k Šádkově tváři, načež se oba muži začali ostře hádat.

Plzeňský šéf měl vyčítat kouči komunikaci s hráčem, Rada zase na něj řval, že jestli má Krmenčík koule, že mu jistě řekne, co pronesl.

Rozvířené emoce ochladly až poté, co mezi dva kohouty přiletěl Šádkův bodyguard, který ho provází na každém kroku, a v bílé košili také kouč Pavel Vrba. Ještě v tunelu při odchodu do šaten na sebe povykovali.

„Normálně tam byly emoce při slovní přestřelce. Hráči se mezi sebou hádali, tak jsem to šel uklidnit, ale vložil se do toho sportovní ředitel Plzně. Nicméně to nebylo nic hrozného, zažil jsem i horší věci,“ kroutil se na pozápasové tiskové konferenci Petr Rada.

Ještě před začátkem druhého poločasu si se Šádkem podal ruku, totéž se stalo i po utkání. „Myslím, že jsme si to všechno pak vysvětlili,“ dodal jablonecký kouč.

K incidentu měl možnost se vyjádřit i Vrba, ten však odpověděl stroze a s ironickým nádechem. „Já jsem si s Petrem Radou vykládal, že je to výborné utkání, a ať to tak pokračuje i druhý poločas.“

Jak vůbec mohlo dojít ke konfrontaci mezi trenérem a generálním manažerem klubu? V Plzni je obvyklé, že Adolf Šádek sleduje zápasy v prostoru mezi střídačkami. Respektive tehdy, jakmile se týmu herně či výsledkově nedaří, případně je nespokojený s výkonem rozhodčích. Pak je tradicí, že opustí své místo v loži a vyrazí se svým osobním strážcem dolů k hřišti. Stává se, že se pustí i do komunikace se čtvrtým sudím.

„Jestli tím vytváří tlak na rozhodčí? To nevím, to si musejí zhodnotit jiné orgány,“ odmítl Rada řešit Šádkovu roli. „Vím, že tam stojí každé ligové utkání, nebo když to Plzni nefunguje. Tohle je otázka pro někoho jiného, ne pro mě. Já jsem trenér a k těmto věcem se nechci vyjadřovat. V Plzni je to takhle dané, pan Šádek prostě stojí mezi lavičkami. Mně to osobně nevadí. Stojí tady celou dobu, co je v Plzni, nepozastavuji se nad tím.“

Plzeň - Jablonec: Strkanice Rady se Šádkem! Do potyčky se vložil i Vrba