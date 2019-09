Sparta - Slavia: Expert Kopecký: Mezi Spartou a Slavií je propast, jak se změnil Stanciu? | iSport.cz

Tecl sice chtěl penaltu, ale byl to on, kdo držel Lischku • Michal Beránek/Sport

Dva dny před velkým derby předpovídal: „Spartě by mohl pomoct zápas Slavie na Interu, díky tomu by měla být na bitvu o Prahu daleko lépe připravená.“ Nakonec to bylo úplně jinak, slávisté na Letné smetli arcirivala 3:0. „Všechna čest Slavii, ale od Sparty jsem čekal daleko víc,“ říká bývalý trenér české jednadvacítky či mistrovských Vítkovic Ivan Kopecký, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o rozdílech mezi slavnými pražskými „S“, o proměně Nicolae Stancia po příchodu do Slavie či o šancích Sparty v dalším průběhu sezony.