Sparta - Slavia: Vyloučení Tetteha? Nejdřív jsem chtěl dát žlutou, přiznal po derby Zelinka | iSport.cz

Vyhovuje vám, že jste měl před šlágrem takovou pauzu?

„Souhlasím, že jsem byl nějaký čas trochu mimo ‚hlavní‘ dění, pro nějaké mentální nastavení a klid na přípravu na velký zápas to někdy může být prospěšné. Zároveň říkám, že i zápasy ve druhé lize považuju za dostatečně kvalitní na to, abych se udržel v zápasovém rytmu. Delegace na druhou nejvyšší soutěž není něco, čím bych měl opovrhovat. Byla to výborná příprava na derby.“

Tušilo se, že to bude emotivní derby. Změnilo to nějak vaši přípravu?

„Před takto vypjatým zápasem samozřejmě vnímám okolnosti, které jej provázejí – asi jako každý člověk a fanoušek, který sleduje média. Pískal jsem třetí derby a řekl bych, že tentokrát před ním panovala největší nevraživost. Snažil jsem se být maximálně koncentrovaný a vnitřně soustředěný – ale to platilo i pro celý náš tým: asistenty, čtvrtého rozhodčího a videorozhodčí. Chtěli jsme být připraveni na každý detail.“

Konzultoval jste dopředu, jak si počínat například ve věci plyšáků házených na Stancia?

„Ano, měli jsme poradu, na níž jsme zmínili postupy, které můžeme uplatňovat v různých situacích, které mohly nastat. Takže jsme dopředu měli