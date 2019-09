Boleslav má posilu z Liverpoolu. Na hostování přichází mladý Kolumbijec | iSport.cz

Arroyo posílil liverpoolský tým do 23 let v lednu 2018 z mateřské Fortalezy a "Reds" ho obratem poslali hostovat do rezervy Mallorky. Minulou sezonu si kolumbijského mládežnického reprezentanta vypůjčil belgický Gent, kde ale šanci v A-mužstvu nedostal.

"Do Mladé Boleslavi se velmi těším, budu chtít dokázat, že umím hrát fotbal, a hlavně chci pomáhat týmu získávat body. Cítím se nyní velmi dobře a těším se, až se zapojím do přípravy i zápasů," uvedl Arroyo v tiskové zprávě.

"Je to velmi talentovaný hráč, kterého v osmnácti letech z mnoha zájemců získal právě Liverpool. Skvěle odehrál světový šampionát do 20 let, z něhož si ale také přivezl drobné zranění. Z toho důvodu chyběl v přípravě liverpoolského prvního týmu a řešilo se jeho hostování s cílem získávání dalších cenných zápasových zkušeností. Česká liga nabízí kvalitní soutěž s mnoha náročnými zápasy, Mladá Boleslav navíc má tradičně ambice atakovat přední příčky tabulky," uvedl Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest, která příchod Arroya zrealizovala.