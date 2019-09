Tettehův plivanec na Součka? Faul na Hovorku je pro disciplinárku víc | iSport.cz

Z utajeného momentu nedělního derby se rozjelo velké téma. Poté, co Vladimír Coufal v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport prozradil, že Benjamin Tetteh plivnul na slávistu Tomáše Součka, dostala dohrávka šlágru nový rozměr.

Hráč se sice prostřednictvím klubu od plivnutí na soupeře distancoval, nicméně Slavia, respektive její šéf Jaroslav Tvrdík v úterý večer zveřejnil nahrávku ze slávistické střídačky, na které je zjevné, že Tetteh na Součka skutečně plivnul.

Derby ocima medvidka aneb kdyz Vas plysova hracka usvedci ze lzi. pic.twitter.com/iOTvw1Uov1 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 24, 2019

Co na to Sparta? „Nechceme se opájet komunikací ve veřejném prostoru a o to důkladněji si připravíme naše stanovisko a komentář pro Disciplinární komisi LFA,“ uvedl ve středu tiskový mluvčí Ondřej Kasík.

Mezitím už ale předseda Disciplinární komise LFA Richard Baček potvrdil, že bude případ prošetřen. „Požádali jsme o vyjádření všechny zúčastněné a počkáme si na jejich oficiální stanovisko. Rozhodneme se na jejich základě a pochopitelně také na základě dostupných záběrů. Teď opravdu nebudu sdělovat, zda ony záběry jsou pro mě průkazné.“

Nicméně i kdyby byl Tetteh z plivnutí usvědčen, nebude za tento prohřešek primárně trestán. Pokud totiž hráč spáchá více souběžných přestupků, soudí se na základě toho závažnějšího s tím, že ke druhému se přihlédne coby k přitěžující okolnosti.

Sparťanský útočník tedy bude řešen za surovou hru, tedy na základě paragrafu 42, kde je rozsah trestu 1 až 6 zápasů, nikoli za nesportovní chování v podobě plivnutí, paragraf 43, kde je rozmezí 1 až 4 zápasy.

