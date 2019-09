Tetteh: dva zápasy stop! Sparta zvažuje odvolání, aby mohl hrát v Plzni | iSport.cz

Plivnul, nebo neplivnul? Ačkoliv záběry, které vyvěsil na twitter Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, naznačovaly, že sparťanský útočník v nedělním šlágru úmyslně plivnul na Tomáše Součka, disciplinární komise tento argument smetla ze stolu. Jsou neprůkazné.

„Vyslechli jsme obě strany, seznámili jsme se se zápisem o utkání, se zprávou delegáta. A bylo to pro nás v rovině tvrzení proti tvrzení. Viděli jsme i to video pořízené při utkání. I s ohledem na to, že se údajný incident ani neřešil při samotném utkání, což bychom považovali za logické, jsme rozhodli, že pro nás nebylo prokázáno, že by došlo k nějakému dalšímu disciplinárnímu přečinu,“ uvedl Baček po jednání komise.

Ghanský forvard tak byl souzen „pouze“ za faul na Davida Hovorku, po kterém ho sudí Miroslav Zelinka v zápase vyloučil. Finální verdikt komise je zákaz startu ve dvou soutěžních utkáních, což je podle Bačka v takových případech běžný trest. Údajné plivnutí v rozhodování přitom nehrálo žádnou roli.

„Byla tam nějaká vzájemná komunikace, ale plivnutí nebylo prokázáno. Proto jsme v tomto smyslu ani nezahájili řízení, ani jsme k tomuto nepřihlédli při rozhodování o potrestání hráče Tetteha za surovou hru,“ přiznal Baček.

Podle informací deníku Sport Sparta momentálně zvažuje možnost odvolání k Odvolací komisi. Důvod je zřejmý – pokud by bylo Letenským vyhověno, Tetteh by za určitých okolností mohl v neděli nastoupit proti Plzni. Tak jako tomu bylo na podzim minulého roku v případě olomouckého záložníka Šimona Falty. Ten původně vyfasoval jednozápasový trest a nesměl nastoupit právě proti Spartě. Klub se odvolal, žádost byla přijata a Falta v zápase nastoupil. Trest mu však dodatečně byl uznán.

Jeden zápas si Tetteh už odpykal ve středu, kdy se Pražané utkali v MOL Cupu s Jihlavou.

Pokud by se Sparta nyní odvolala, přichází na řadu předseda odvolací komise Jan Lego, který může rozhodnout o pozastavení vykonatelnosti trestu. Tím by ale šli Pražané do rizika, jelikož by se trest mohl posléze navýšit.

To však není jediný rest rudých u komise. Kvůli výtržnostem během derby, kdy fanoušci během hry házeli po hráčích kelímky a odpálili pyrotechniku, disciplinárka rozhodla, že podmínka, ve které Sparta byla, se přemění v jednozápasový nepodmíněný trest. V praxi to znamená, že klub odehraje jedno domácí utkání se zavřeným sektorem, kde sídlí tzv. „kotel“. Navíc musí zaplatit pokutu 70 tisíc korun.

„V tuto chvíli musí rozhodnutí disciplinární komise vyhodnotit nejvyšší vedení klubu, ale nepředpokládám, že bychom se proti rozhodnutí o uzavřených sektorech odvolávali,“ uvedl tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

