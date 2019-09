Plzeň se chystá na Spartu. Marodi jsou zpět ve hře, co čeká Vrba od Jílka? | iSport.cz

Sparta pojede do Plzně ve velmi složité situaci. Doma lehla se Slavií 0:3, v týdnu horko těžko zachraňovala postup přes druholigovou Jihlavu v MOL Cupu (2:1). Mužstvo není v pohodě, valná většina hráčů zaostává za svými možnostmi i schopnostmi. Navíc pokud Letenští padnou i v Doosan Areně, naroste jejich ztráta v tabulce na 12 bodů, Slavia může odskočit dokonce o patnáct.

"Všichi víme, že Sparta má ty nejvyšší ambice. Výsledkově asi čekali víc, určitě budou dělat všechno pro to, aby to napravili a výsledky přišly. Rozhodně se nedá podcenit. Možná je zápas záludnější vzhledem k jejich bodům," pravil Vrba. "Je to historicky nejlepší klub v Česku, zápasy s ní patří vždycky k nejzajímavějším v lize. V Plzni se na to všichni těšíme."

Na tradičního rivala se těší i plzeňská kabina. "Bude to hodně o disciplíně, třeba rozhodne jeden gól. Každý se na to chce nachystat co nejlépe. Hrajeme doma, máme za sebou fanoušky a snad přeneseme formu, co teď máme, znovu i na hřiště," hodnotil zkušený obránce Radim Řezník.

Do hodně důležitého zápasu půjde sparťanský trenér Václav Jílek, který se kvůli mizerným výsledkům dostal pod tlak hned zkraje svého působení na Letné. "Když mužstvo nevyhrává, zkouší se. Ale trenér Jílek má nějakých 14, 15 lidí a z nich bude dělat sestavu," odhadoval Vrba skladbu svého soupeře. "Bývá jednodušší trefit se do sestavy úspěšného mužstva, kde se to většinou nemění. Ale sparťané nemají tolik možností, aby nás překvapili."

Plzeň se vzpamatovala z kritického období, včetně domácího poháru vyhrála šest z posledních sedmi zápasů. Navíc se vyprazdňuje marodka. "Máme dlouhodobě zraněného Čermáka, jinak je mužstvo zdravé. Vrátili se Kayamba i Hubník, Hloušek měl z posledního zápasu (v Budějovicích) zlomený nos, ale do Sparty by mohl být připravený. Uvidíme, jestli bude nominovaný," prozradil Vrba.

Sparta rozebrala Plzeň naposledy doma, kdy Limberského a spol. smetla 4:0. Viktoria svému sokovi stejným výsledkem oplatila porážku v domácí nadstavbě. "Tyhle zápasy jsou pokaždé jiné. Bude to boj o každý balon, nic jednoduchého. Čekám těžký zápas," odhadoval Řezník.

