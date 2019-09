Sparta splnila cíl, ale... Potřebujeme hráče rozběhat, tvrdí Jílek | iSport.cz

Přiznejte, nepřebíjí radost z postupu předvedený výkon?

„Nepřebíjí. Měli jsme jasný cíl, kterým byl postup. Ten jsme splnili. Samozřejmě to nebylo ideální, herně to drhlo.“

Jaké to pro máte vysvětlení?

„Musíme se odrazit od běžeckého výkonu, tam máme největší rezervy. Pomalu vytlačujeme hřiště, jsou to věci, na které apelujeme, na které tlačíme. Taky aby byla pořád nějaká nabídka. Potřebujeme hráče rozběhat, v tom máme rezervy.“

Dal jste příležitost hráčům jako Karlsson či Trávník, kteří v poslední době tolik vytěžovaní nebyli. Jak podle vás tuhle šanci využili?

„Zapadlo to celkově do rámce našeho výkonu. Všichni jsme viděli, že to nebyla výrazná dominance. Šli do zápasu po nějaké pauze. Že výkon nebyl úplně v našich požadavcích, na to mají právo. Karlsson je velmi kvalitní hráč, ale v jeho možnostech je předvést daleko víc. Hlavně v běžecké a rychlostní kvalitě. Trávník má velký akční rádius, pracovitost. Bylo tam ale z jeho strany hodně zkažených míčů.“

Co tenhle výkon znamená směrem k blížícímu se šlágru v Plzni?

„Říct, že jsme se nějak naladili, to by bylo hodně silné. V našem výkonu byly rezervy, ale cíl jsme splnili. Může to mít vliv na hráče, na atmosféru. Vyhodnotíme si to a budeme dál pracovat. V Plzni to bude úplně jiný zápas.“

Ve Štruncových sadech se navíc Spartě dlouhodobě nedaří...

„Je to spíš kvalitou soupeře, než prostředním jako takovým. Plzeň dlouhodobě patří ke špičce, poslední roky je odskočená, i od Sparty. V tabulce se umisťuje před ní. Určitě to ale není tak, že bychom měli být bez šance.“